Hace unos días, un precandidato presidencial del oficialismo declaró que la República Dominicana es “la Suiza de Latinoamérica”. No era la primera vez que se recurría a esa metáfora, pero sí la más reciente muestra del divorcio entre el relato político y la realidad que viven millones de dominicanos. La comparación puede parecer inofensiva, incluso aspiracional, pero esconde un riesgo grave: convertir la propaganda en política, el espejismo en diagnóstico, y la complacencia en excusa para no transformar lo que debe ser transformado.

Suiza no es solo un país de montañas nevadas y relojes precisos. Es el resultado de una voluntad política sostenida de construir instituciones sólidas, una economía diversificada con alto valor agregado, un sistema educativo que dignifica el trabajo técnico, una democracia directa que empodera al ciudadano común, y un modelo de protección social que no deja a nadie atrás. Decir que somos “la Suiza de Latinoamérica” no solo es falso; es ofensivo para quienes aquí todavía esperan agua potable, electricidad constante, salud accesible, educación de calidad o seguridad mínima.

La diferencia no está en los Alpes. Está en las decisiones.

Mientras en Suiza el PIB per cápita supera los 95 mil dólares, en República Dominicana ronda apenas los 11 mil. Mientras allá la pobreza es residual y el Estado garantiza bienestar mínimo, aquí uno de cada cuatro dominicanos es pobre, y los derechos sociales están condicionados al bolsillo. Mientras allá los jóvenes eligen con orgullo una formación técnica dual, aquí miles abandonan la escuela por tener que trabajar o por quedar embarazadas en la adolescencia. Mientras allá la corrupción es mínima y la justicia actúa sin temor, aquí aún se castiga al pequeño y se protege al poderoso.

Suiza tiene una esperanza de vida de 84 años, República Dominicana de 73. Suiza invierte en ciencia, en salud, en educación técnica, en sostenibilidad, en innovación. Nosotros seguimos subvencionando el clientelismo, tolerando la informalidad, externalizando servicios esenciales y celebrando récords de crecimiento que no se traducen en dignidad.

Pero la comparación no solo falla en lo económico. Falla, sobre todo, en lo ético. Porque Suiza, con todos sus defectos, ha construido un pacto social donde el ciudadano importa. Aquí seguimos atrapados en una política que ve al pueblo como espectador, como clientela o como estadística, pero rara vez como protagonista. En Suiza la democracia es directa, participativa, descentralizada. En República Dominicana, todavía, la democracia se reduce a una boleta cada cuatro años y a un puñado de apellidos repitiéndose en los cargos.

Entonces, ¿por qué se recurre a este tipo de frases? Porque son fáciles. Porque apelan al orgullo nacional sin enfrentar la verdad. Porque en vez de asumir responsabilidades, los aspirantes al poder prefieren la fantasía. Pero no hay transformación sin sinceridad. Y la primera tarea de quien aspira a gobernar un país no es embellecer el espejo, sino mirar de frente la realidad que otros quieren maquillar.

República Dominicana no necesita parecerse a Suiza. Necesita parecerse a su mejor versión posible. Una versión donde los derechos no dependan del barrio, donde la educación libere y no expulse, donde la riqueza se distribuya con justicia y el poder se ejerza con límites. Una versión donde el progreso no se mida solo en divisas, sino en vidas que se dignifican.

Para eso no basta con crecer. Hay que cambiar. Y para cambiar, hay que decir la verdad.

No somos Suiza. Y eso está bien. Pero tampoco estamos condenados a seguir siendo el país de las comparaciones huecas, de las promesas sin cumplimiento, de la política que huye del espejo.

Es tiempo de construir un país que no necesite compararse para sentirse digno. Un país que no mienta para ganar elecciones, sino que se atreva a soñar con justicia, con verdad, con humanidad.

Ese país aún no existe. Pero puede nacer. Y no será con frases de campaña, sino con compromiso, con valentía y con una ciudadanía que ya no se conforma con ser engañada.