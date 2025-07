El verano suena a reguetón, bachata, pop y neosoul, con artistas de ambos lados del Atlántico marcando el pulso musical de la temporada

Madrid, (EFE).— El verano 2025 en España ya tiene protagonistas musicales. Nombres como Bad Bunny, Karol G, Quevedo, Lola Índigo, Aitana y la estadounidense Sabrina Carpenter encabezan la lista de artistas que más suenan en las plataformas digitales y en fiestas populares a lo largo del país.

Aunque su disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” salió en enero, Bad Bunny continúa presente en las listas veraniegas, especialmente con “Baile inolvidable”, su tema más reproducido, y “Nuevayol”, con una invitación clara a pasar el verano en Nueva York “si te quieres divertir”.

Por su parte, Karol G, aún con el eco de su éxito de 2024 “Si antes te hubiera conocido”, regresa con el álbum “Tropicoqueta”, que incluye “Latina Foreva” y “Verano rosa” junto a Feid, dos temas con gran potencial para convertirse en himnos estivales.

El Caribe también conquista desde España

Desde Latinoamérica llegan también propuestas como el merenguetón “Capaz”, de Yorghaki y Alleh, o la contagiosa “La Plena – W Sound 05”, con W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, todos aportando al sonido caliente que define cada verano en España.

Entre los artistas españoles, Quevedo destaca con “Yo y Tú”, junto a Ovy On The Drums y Beéle, consolidando su capacidad para generar éxitos virales. También suenan fuerte la bachata “Droga”, de Mora y C. Tangana, y “Da Me”, de Bad Gyal, que fusiona reguetón con ritmos dominicanos y un videoclip de alto impacto visual.

El pop español no se queda atrás

Lola Índigo, coronada como “la reina” del verano 2024, vuelve con “Mojaíta”, mientras que Aitana, con su álbum “Cuarto azul”, compite con dos canciones fuertes: “6 de febrero” y la viralísima “Conexión Psíquica”, popularizada en TikTok.

Rusowsky, productor de Aitana, también ha logrado posicionarse con “Malibu”, uno de los temas menos comerciales de la lista pero entre los más virales de Spotify.

El inglés también manda con Carpenter y Lorde

Entre los temas en inglés, Sabrina Carpenter sigue cosechando éxitos tras su consolidación con “Espresso”. Este año lanza “Manchild”, un tema en tono irónico que ya suena fuerte antes del estreno de su nuevo álbum previsto para agosto.

También sorprende el regreso de Lorde, con “What Was That”, una pieza más bailable que recuerda a su celebrado álbum Melodrama. Benson Boone, por su parte, apuesta por “Mystical Magical” y “Sorry I’m Here For Someone Else”, buscando expandir su éxito más allá de “Beautiful Things”.

El británico Ed Sheeran también figura en las listas con “Azizam”, una canción con toques de música india que, aunque no es su mejor momento creativo, asegura su presencia estacional.

Y mientras caen las tardes, ganan espacio propuestas más suaves como el neosoul optimista de Olivia Dean con “Nice To Each Other”, y la delicadeza acústica de Sombr con “Back To Friends”, tema que ha superado los 400 millones de reproducciones en Spotify.