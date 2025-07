A Quemarropa

Hace unos días, ciertas voces volvieron a hacer lo que mejor saben: sembrar sospechas. Esta vez el blanco fue el presupuesto para la Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre en Punta Cana. Según ellos, organizar una cumbre hemisférica es un lujo innecesario. Una excusa para gastar. Otra prueba, dicen, de corrupción. Y lo dicen como si defendieran al pueblo.

Pero lo que realmente hacen es desinformar. Agitan el fantasma del dispendio sin molestarse en ver que todos los contratos están en línea, que los procedimientos fueron públicos y legales, y que la transparencia —esa que antes brillaba por su ausencia— es precisamente lo que hoy les permite opinar. Quieren hacerle creer al país que invertir en diplomacia es botar el dinero, que sentarse con los poderosos del continente es una frivolidad.

Esa es la lógica del solar: quedarse en su esquina, sin molestar ni aspirar, con la puerta trancada y la cabeza agachada. Pero República Dominicana no puede —y no debe— seguir jugando ese papel. En un mundo interconectado, quien no participa, no decide. Las cumbres son espacios para negociar, atraer inversiones, construir alianzas, elevar la voz del país y defender sus intereses. Eso cuesta, sí, pero cuesta más el aislamiento.

Criticar todo gasto público sin criterio, sin contexto y sin honestidad intelectual, no es fiscalización: es sabotaje. Es querer mantener al país pequeño, irrelevante, silenciado. Por suerte, ya no somos ese solar. Y no vamos a volver a serlo.