A quemarropa

Las redes sociales han hecho mucho por la democracia. Han ampliado voces, han denunciado abusos, han acortado distancias. Pero también han degradado la conversación pública y pervertido instituciones clave. En ningún lugar se nota más que en el sistema de justicia.

Hoy, cualquier caso judicial con cierto perfil se convierte en un espectáculo, en una arena de acusaciones, memes, filtraciones y linchamientos. La discusión deja de ser sobre pruebas y procedimientos, y se vuelve un circo de narrativas, emociones y estrategias comunicacionales. Lo importante no es ya lo que establece la ley, sino quién logra mover mejor a la opinión pública.

La democracia necesita que se discutan en público las instituciones: cómo deben funcionar, a quién deben servir, cómo reformarlas. Pero eso es muy distinto a juzgar públicamente a un acusado concreto, sin garantías ni reglas. Cuando cada parte convierte su caso en contenido, y al público en jurado, lo que tenemos no es justicia, sino un tribunal de la turba.

Y ese tribunal nunca es neutral. No responde al derecho, sino al poder. A los prejuicios, a las pasiones, al ruido. Por eso, la justicia que se juega en redes sociales no es justicia: es manipulación. Y quien la promueve, no defiende la transparencia ni la libertad de expresión. Defiende su propia conveniencia.