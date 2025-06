Santo Domingo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), orgullo histórico por haber sido la primera universidad fundada en América, se ha convertido hoy en día en el símbolo más claro del colapso institucional en el sistema público de educación superior de la República Dominicana. Y no, no es una exageración. Es una constatación amarga, nacida de la experiencia directa, de la frustración repetida y del desencanto acumulado.

Intentar desarrollar un proyecto serio con la UASD es una experiencia frustrante y desalentadora. Lo que debería ser una institución comprometida con el conocimiento y el futuro del país, hoy opera como una maquinaria oxidada, atrapada en una burocracia tercermundista que parece diseñada para impedir cualquier intento de innovación o eficiencia. Cada paso, cada trámite, cada avance propuesto, se encuentra con nuevas trabas absurdas y procesos innecesariamente complicados. La institución se ha especializado en enterrar el futuro bajo montañas de papeles, sellos, indiferencia y negligencia.

El problema no es solo de liderazgo. Cambiar al rector o al equipo directivo no basta. El daño es estructural, cultural, profundo. La UASD está podrida desde adentro. Tiene una lógica de funcionamiento que premia la mediocridad, que castiga la innovación, y que responde más a intereses políticos que a su misión educativa. En este contexto, no hay reforma que baste. No hay salvación posible dentro del mismo marco.

Lo más responsable que se podría hacer, por duro que suene, es cerrar la UASD y construir una nueva universidad pública desde cero: una institución con reglas claras, con procesos transparentes, con autonomía real, y sobre todo con una misión de excelencia y servicio público. Una universidad que mire al futuro, no al pasado. Una que sirva al pueblo, en lugar de servirse de él.

Es hora de tener una conversación seria sobre el colapso institucional de la UASD. Por respeto a sus estudiantes, a sus docentes honestos, y a la República Dominicana, no podemos seguir pretendiendo que el problema tiene solución dentro del mismo sistema que lo perpetúa. Hay que tener el coraje de decirlo: la UASD no tiene salvación.

Y si queremos honrar su historia, la única forma digna de hacerlo es construir algo mejor.