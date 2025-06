Un estudio de la Universidad de Reading alerta sobre la extinción masiva de aves singulares, y destaca la urgente necesidad de medidas de conservación para evitar daños irreparables en los ecosistemas.

Madrid, (EFE).El cambio climático y la pérdida de hábitats están llevando a un futuro sombrío para la avifauna global. Un reciente estudio realizado por la Universidad de Reading (Reino Unido) prevé que más de 500 especies de aves podrían extinguirse en los próximos cien años, lo que representa más del triple de las extinciones registradas desde el año 1500 d.C.

Entre las aves que corren más riesgo figuran especies emblemáticas y únicas en el mundo, como el cóndor andino, el aguilucho secretario, el guacamayo de lear y el pingüino de Galápagos, entre otras. Según los investigadores, la pérdida de hábitat será la principal causa de extinción, seguida por la caza y las agriculturas intensivas. Sin embargo, las muertes accidentales y la invasión de especies ajenas también juegan un papel crucial en la desaparición de estas aves.

Manuela González-Suárez, investigadora principal del estudio, explica que el impacto de la extinción de especies de aves va más allá de la biodiversidad: “Las amenazas pueden afectar tanto a la biodiversidad taxonómica (el número de especies que podemos perder) como a la biodiversidad funcional (su papel en el ecosistema), pero para un ecosistema no es lo mismo perder un paseriforme que come semillas que un buitre que come carroña”, señala González-Suárez.

El estudio revela que, a pesar de los esfuerzos de conservación, unas 250 especies de aves seguirán desapareciendo, incluso con una protección completa frente a amenazas humanas. “La situación para muchas aves ya no es reversible, pero aún podemos evitar más pérdida de biodiversidad funcional si nos centramos en las especies que son funcionalmente más únicas”, agrega la investigadora.

Kerry Stewart, coautora del estudio, hace un llamado urgente a la acción: “Nos enfrentamos a una crisis de extinción de aves sin precedentes en la era moderna. Necesitamos medidas ambiciosas, coordinadas e inmediatas para reducir las amenazas humanas en todos los hábitats y programas de rescate específicos para evitar la desaparición de las especies más singulares y más amenazadas”.

El estudio también establece que las aves de gran tamaño son especialmente vulnerables a la caza y al cambio climático, mientras que las aves con alas anchas sufren principalmente por la pérdida de hábitat. Para mitigar esta crisis, los investigadores sugieren priorizar los programas de conservación que protejan a las especies más inusuales, lo que podría salvar hasta el 68 % de las formas y tamaños de aves.

Este llamado a la acción llega en un momento crucial, en el que las políticas de conservación deben centrarse en preservar las especies más vulnerables, no solo por su número, sino también por el papel fundamental que juegan en la salud de los ecosistemas.