Teherán, (EFE/elperiodico.com.do). El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró este martes que “no hay un acuerdo de alto el fuego ni de cese de operaciones” con Israel, contradiciendo el anuncio hecho horas antes por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta tregua total entre ambos países.

“Como he dicho repetidamente, fue el régimen israelí quien comenzó esta guerra, no nosotros”, escribió Araqchí en su cuenta de X (antes Twitter), mientras medios locales informaban sobre nuevas explosiones en Teherán alrededor de las 4:00 a.m. hora local (00:30 GMT).