En el Mes de la Leche, Dos Pinos refuerza su compromiso educativo sobre los beneficios reales de consumir lácteos

Santo Domingo La leche no solo fortalece los huesos: también hidrata, cuida los músculos, protege el corazón y mejora la digestión. Así lo afirma el nutricionista Francisco Herrera Morales, portavoz de la campaña educativa impulsada por la Cooperativa Dos Pinos durante el Mes de la Leche en República Dominicana.

“La leche es un alimento de alta densidad nutricional, clave para la prevención de enfermedades como la osteoporosis y esencial durante el crecimiento o envejecimiento”, explicó Herrera, quien lidera el esfuerzo por desmitificar creencias sobre el consumo de productos lácteos.

🧀 Nutrientes esenciales en los lácteos

Los productos lácteos como la leche, el queso y el yogurt contienen:

Calcio : importante para huesos, músculos, corazón y funciones metabólicas.

Proteínas de alto valor biológico

Vitaminas A y D , fundamentales para la vista, la piel y el sistema inmunológico

Probióticos, especialmente en yogurts y kéfir, que fortalecen la microbiota intestinal

🧠 Mitos vs. ciencia

Durante la campaña, Dos Pinos compartió información basada en evidencia científica:

✅ La leche no causa acné

✅ La leche entera no engorda si se consume con moderación

✅ La leche deslactosada tiene el mismo valor nutricional que la regular

✅ Los lácteos no contienen preservantes; su duración se debe a la pasteurización

✅ La leche hidrata después del ejercicio por su contenido en agua, sodio y potasio

💪 Lácteos para reforzar defensas

Según Herrera, los productos lácteos fermentados como el yogurt y el kéfir juegan un rol importante en reforzar el sistema inmunológico, especialmente en épocas de cambios climáticos donde aumentan los virus.

“Los probióticos ayudan a mantener un equilibrio saludable en la flora intestinal, y eso repercute directamente en la salud digestiva y la inmunidad”, indicó el especialista.

🥛 ¿Cuánto consumir al día?

El experto recomienda al menos tres porciones diarias de lácteos, acompañadas de una alimentación rica en frutas, vegetales y fibra.

Entre las opciones disponibles en el mercado se encuentran:

Leche entera

Leche baja en grasa

Leche deslactosada

Yogurt natural y con frutas

Quesos frescos y maduros