LOS ÁNGELES, (ElPeriódico.com.do).– Un conjunto de 11 guiones inéditos del legendario cineasta David Lynch fue subastado este miércoles por US$195,000 en Beverly Hills, como parte de una venta del archivo personal del director bajo el título “Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence”, informó la casa Julien’s Auctions.

En la misma puja también se vendió por el mismo monto el guion original de la película Lost Highway (1997), manchado con café y con anotaciones a mano en varios colores, una reliquia que forma parte de un conjunto de más de 450 artículos personales del enigmático creador de Blue Velvet y Twin Peaks.

Entre lo íntimo y lo surrealista

“Todo lo que hay en esta venta viene directamente de su casa. Son objetos personales que él guardó durante toda su vida”, explicó Roy Parker, especialista en cultura pop de Julien’s Auctions.

El evento tuvo lugar cinco meses después de la muerte de Lynch, ocurrida el pasado 16 de enero, a los 78 años, tras un paro cardiorrespiratorio derivado de una enfermedad pulmonar.

Entre los objetos más destacados figuran:

Una máquina de café expreso (US$45,000)

Su colección de discos inspirados en Blue Velvet (US$5,850)

Una silla de director personalizada de la marca Coach (US$91,000)

Guiones de Twin Peaks: Fire Walk With Me (US$78,000)

Guion de Mulholland Drive (US$104,000)

Una cortina roja y alfombra al estilo de la “Logia Negra” (US$32,500)

Fiebre de Lynch: entre fans, directores y jóvenes cinéfilos

El evento, que fue presencial debido al gran interés, reunió a seguidores, coleccionistas, estudiantes de cine y figuras de la industria como Peter Gould (Better Call Saul), quien intentó sin éxito adquirir los guiones inacabados.

“Había tantas cosas increíbles, pero los guiones de Ronnie Rocket… había escuchado de ellos desde niño”, comentó Gould.

También asistió Ben, un estudiante de 19 años y fan declarado de Lynch:

“No tengo ese dinero, pero estar aquí fue vivir una experiencia mágica”, dijo a EFE.

La familia del director conservará el resto de los objetos como parte de un archivo privado. Para los fans, cada artículo representa un fragmento del misterio detrás de uno de los cineastas más únicos y visionarios del siglo XX.

