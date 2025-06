Santo Domingo,.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró este martes que sectores que no identificó han comenzado una “ofensiva” contra el Congreso Nacional para que no se apruebe el proyecto de un nuevo Código Penal.

Pacheco se expresó en esos términos durante la sesión de hoy, en la que calificó a esos sectores de “francotiradores”.

Esos sectores, según él, estarían atacando a los legisladores, porque una comisión bicameral decidió acelerar los estudios del proyecto del Código Penal con jornadas extendidas de estudio y reuniones de hasta tres días a la semana.

Recordó que en el pasado, el Congreso Nacional fue acusado de supuestamente ir a paso de tortuga con el proyecto, pero ahora también se le cuestiona porque supuestamente ha acelerado su eventual aprobación.

El domingo pasado, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instó al Congreso Nacional a aprobar sin más retrasos el nuevo Código Penal, al considerar que el actual marco legal está desfasado y limita la capacidad del Ministerio Público para perseguir eficazmente ciertos delitos.

Reynoso valoró la disposición manifestada por legisladores de distintas bancadas, incluyendo a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quienes han expresado su compromiso con avanzar hacia la modernización del sistema penal.

“Tenemos un marco jurídico desactualizado con penas irrazonables que, en muchos casos, no son ni mínimamente proporcionales al daño causado”, sostuvo la procuradora, al tiempo que recordó que el Código Penal vigente fue aprobado en 1884, hace más de 140 años.

La jefa del Ministerio Público señaló que múltiples crímenes hoy quedan tipificados como simples faltas culposas debido a la falta de una legislación actualizada que contemple figuras modernas como el dolo eventual o el concurso ideal de delitos.

“Esto impide que las víctimas y la sociedad reciban una respuesta proporcional del sistema de justicia”, apuntó.

