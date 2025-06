Santo Domingo, (EFE).- Dos hijas del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien falleció junto a otras 235 personas a causa del colapso del techo de la discoteca Jet Set en abril pasado en Santo Domingo, se querellaron contra los propietarios y socios del establecimiento, a los que el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario y negligencia, según se informó este martes.

La acción fue presentada por Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso “con el pleno respaldo de sus tíos, tías y seres queridos”, de acuerdo con un comunicado emitido junto con la firma de abogados que les representa.

El colapso de Jet Set “dejó como saldo 236 personas fallecidas, más de 180 heridas y un número indeterminado de familias desgarradas por pérdidas repentinas e irreparables”, entre las que hay personas “en situación de orfandad, hijos e hijas que deberán rehacer sus vidas sin la presencia de quienes los cuidaban, amaban y guiaban”, agregó la nota.

Las hijas del cantante señalaron que este proceso judicial “no nace del rencor ni del protagonismo”, sino de “un duelo profundo, de una pérdida irreparable y de la necesidad de que este país enfrente una verdad incómoda: hemos fallado como sociedad cuando el entretenimiento puede más que la vida y cuando el Estado no cumple su rol esencial de cuidar, fiscalizar y prevenir”.

Esta querella “es una herramienta legal, pero también un acto de memoria” y “no busca castigar sin fundamentos ni emitir juicios paralelos”, agregaron Casiey Aileen y Ana Beatriz Pérez, dos de los siete hijos del popular merenguero.

El objetivo es que “se investigue, que se determine la verdad, que se asuman responsabilidades donde corresponda y que las víctimas no desaparezcan del relato oficial”, afirmaron antes de reiterar su “gratitud a quienes nos han acompañado en estos días de profundo dolor” y reclamar que este caso “no pase sin consecuencias. Que no sea solo una nota más. Que sirva para corregir, aprender y, sobre todo, para cuidar”.

Rubby Pérez, quien falleció a los de 69 años y que recibirá un homenaje el 11 de julio en el Teatro Nacional (principal de República Dominicana), debutó con su agrupación en 1986, tras su salida de la orquesta del maestro Wilfrido Vargas, con la que popularizó temas como ‘El africano’ o ‘Cuando estés con él’.

Como solista se dio a conocer con canciones como ‘Volveré’, ‘Sobreviviré’, ‘Fui buscando tus besos’ o ‘De color de rosa’, el tema que interpretaba en Jet Set cuando ocurrió el accidente.

El Ministerio Público dominicano solicitó el pasado sábado prisión preventiva en contra del empresario Antonio Espaillat, propietario de Jet Set, y arresto domiciliario para su hermana, Maribel Espaillat, ejecutiva de la discoteca.

La audiencia para conocer las medidas preventivas en contra de ambos, detenidos el pasado jueves, fue fijada para el domingo pasado y posteriormente aplazada para mañana, miércoles.

Según la investigación del Ministerio Público, para la que contrató a tres peritos, “durante años” el Jet Set Club, muy popular entre la clase media de República Dominicana, “operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.

Los hermanos Espaillat permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del establecimiento, “sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía” de la capital dominicana, de acuerdo con la Fiscalía.

Además, “cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua”, sostuvo.