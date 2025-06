Nueva York (EFE).- El puertorriqueño Catalino ‘Tite’ Curet Alonso (1926-2003), considerado uno de los más prolíficos compositores latinos, cuyos temas de salsa han sido interpretados por las estrellas del género, cobra vida para contar sobre su vida y cómo surgieron algunos de sus más conocidas canciones, en una obra de teatro que subirá a escena el 20 de junio en Nueva York.

‘Tite Curet Alonso: Lírica y Poesía’ una adaptación realizada por el actor Josean Ortiz, que la protagoniza y dirige -basada en el libro ‘Tite Curet Alonso: Lírica y Canción’ de la folclorista Norma Salazar-, llega a Nueva York tras exitosas presentaciones en Puerto Rico, de cara a su centenario en 2026.

¿Quién no ha bailado o disfrutado de temas clásicos como ‘Plantación adentro’ en la voz de Rubén Blades, ‘Anacaona’ o ‘Mi triste problema’ en la de Cheo Feliciano, ‘Isadora Duncan’ por Celia Cruz, ‘Juanito Alimaña’ y ‘Periódico de ayer’, éxitos de Héctor Lavoe, ‘La abolición’ por Pete ‘El Conde’ Rodríguez o ‘Las caras lindas de mi gente negra’ por Ismael Rivera.

Pero del pentagrama de Curet Alonso también surgieron boleros como ‘Don Fulano’ y ‘Tiemblas’ por el inolvidable Tito Rodríguez, ‘Temes’ por Vitín Avilés y ‘Brujería’ por el trío Los Condes así como las baladas ‘La gran tirana’ o ‘Puro teatro’ interpretadas con la pasión que caracterizó a La Lupe, o ‘Tú no eres hombre’ por la vedette Iris Chacón, y que figuran entre la larga lista de unos 2.000 temas de diversos géneros de su autoría, incluido el folclor.

En ‘Tite Curet Alonso: Lírica y Poesía’ la estatua de Curet Alonso sentado en un banco en el Viejo San Juan, en Puerto Rico, toma vida de madrugada para contar al público sobre él -vivió en Nueva York donde componía para el sello Fania- y cómo surgieron algunos de sus grandes éxitos, dijo a EFE Ortiz, que llevará este monólogo a otras ciudades de EE.UU.

Explicó que la obra se complementa con vídeos en que diversos cantantes interpretan las composiciones que eligió para la obra, entre ellas ‘Galera 3’, en la que Alonso, que tiene un gran número de temas sociales, cuenta sobre los problemas que había en ese entonces en las prisiones de Puerto Rico.

Ortiz dijo que espera seguir interpretando este personaje y que le encantaría llevar la obra a Latinoamérica. “A Tite le conocen en todos sitios y no es sólo la historia de Tite, sino de la salsa. Es como la banda sonora en la vida de todos nosotros porque cuando la gente escucha las canciones les trae recuerdos, eso es lo bonito de este trabajo, cómo lo han recibido”, señaló.

Durante la hora y media en que la estatua toma vida recuerda su relación muy especial con Cheo Feliciano, que tuvo un gran éxito con ‘Mi triste problema’, tema que Curet Alonso tenía engavetado sin terminar, lo que hizo en una noche y llevó al día siguiente para completar el álbum que grababa Feliciano, al que le faltaba una canción, recordó Ortiz.

También con La Lupe y ‘La gran tirana’ que reafirmó la fama de la intérprete cubana y convirtió al maestro Curet Alonso en una sensación del pentagrama popular, destaca la Fundación Nacional para la Cultura Popular, una ONG dedicada a documentar la presencia boricua en la cultura popular, que presenta la obra con el apoyo de Latinx Performance Ensemble y Thepis Theatre.

Curet Alonso también escribió poesía ‘negrista’ y el próximo año la Fundación publicará por su centenario un libro, un proyecto que ha esperado varios años, que incluye un disco, comentó a EFE el director de la oenegé, Javier Santiago.

Ruth E.Hernández Beltrán

