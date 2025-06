Ciudad de México, (EFE).- El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ordenó cancelar este jueves la visa de la consejera estatal del oficialista partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el estado mexicano de Jalisco, Melissa Cornejo, tras lo que calificó de “vulgar posteo” en un mensaje en la red social X.

Landau respondió así a una publicación de Cornejo, quien de forma soez expresó su inconformidad por la cancelación de visas por parte del Gobierno de Estados Unidos a quienes difundieran en redes sociales u otros medios contenido a favor de las protestas de migrantes que han ocurrido en los últimos días en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos).

“Van a quitar visas a quienes compart (…) Viva la raza y métanse mi visa por el culo”, apuntó Cornejo en su mensaje que acompañó de una fotografía viral en la que un hombre ondea la bandera mexicana frente a un coche en llamas.

De manera sorpresiva, su comentario fue respondido por el subsecretario de Estado de Estados Unidos un día después de reunirse en el Palacio Nacional con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hacia “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes”, añadió.

“Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”, agregó Landau.

Este jueves, la presidenta Sheinbaum consideró que es “probable” que el uso de la bandera de México durante las protestas contra las redadas de migrantes en Estados Unidos sea vista como “una provocación”, en referencia a la fotografía donde se ve a un hombre encapuchado encima de una patrulla incendiada sosteniendo el símbolo patrio en Los Ángeles, y reiteró su rechazo a las “acciones violentas”.

La tensión bilateral ha crecido en los últimos días debido a los recientes señalamientos de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien acusó a Sheinbaum de incitar las protestas en Los Ángeles, algo rechazado como “absolutamente” falso por la mandataria mexicana.

Relacionado