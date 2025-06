El maestro Amaury Sánchez y la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo emocionaron al público con el concierto sinfónico “Todo Beethoven”, que incluyó la Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67, mundialmente conocida como la “Sinfonía del Destino” y la Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 92, una obra que Richard Wagner magistralmente describió como “la apoteosis de la danza”.

Santo Domingo, . Las icónicas melodías del compositor, director de orquesta, pianista y profesor alemán Ludwig van Beethoven deleitaron al público que asistió este miércoles al exitoso concierto realizado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

“Todo Beethoven”, fue el título de este concierto que celebró el ingenio de este artista que pasó a la historia por la majestuosidad de su repertorio sinfónico universal, y el cual marca el inicio de una serie de presentaciones clásicas que la Filarmónica de Santo Domingo ofrecerá este año bajo la tutela del maestro Amaury Sánchez.

Con un Teatro Nacional completamente lleno, el programa de la noche incluyó dos de las obras más emblemáticas de Beethoven. En el primer bloque, la Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67, mundialmente conocida como la “Sinfonía del Destino”, fue interpretada con gran destreza.

El repertorio incluyó los movimientos: “I Allegro con brío”, “II Andante con moto”, “III Allegro” y “IV Allegro”. Según los expertos, esta composición orquestal, quizás la más popular de Beethoven, sigue siendo una obra que impacta profundamente debido a la fuerza de su mensaje, resonando con la idea de un destino ineludible.

A continuación, la Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 92, una obra descrita por Richard Wagner como “la apoteosis de la danza”, cautivó a la audiencia con su vibrante energía, ritmo contagioso y la versatilidad del genio creativo de Beethoven.

Sinfonías emblemáticas

El programa de la noche brilló con estas dos sinfonías emblemáticas. La Sinfonía No. 5, con su inconfundible llamada del destino, y la Sinfonía No. 7, cuya intensidad fue ovacionada de pie por el público. El maestro Juan Luis Guerra estuvo presente en la sala, acompañando a la Orquesta Filarmónica, que se engrandeció con esta presentación.

Sin duda, este concierto fue una ocasión única para disfrutar de dos de los pilares de la música clásica universal, además de ser una invitación a recordar el legado de Beethoven, que fue celebrado en todo el mundo durante el 250 aniversario de su nacimiento.

Cabe destacar que este concierto fue el primero de una serie de presentaciones clásicas temáticas que la Filarmónica de Santo Domingo realizará a lo largo de 2024. Con este proyecto, el maestro Amaury Sánchez busca diversificar el repertorio de la Filarmónica, incorporando tanto obras clásicas como adaptaciones de música popular y folclórica dominicana.

