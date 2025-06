El atacante, herido en una pierna durante su detención, fue trasladado a un centro asistencial. Asegura que recibió dinero para cometer el atentado.

Bogotá, . — Las autoridades de Bogotá confirmaron la captura del presunto sicario que atentó contra el senador Miguel Uribe este sábado en el occidente de la capital. El detenido, un menor de edad, recibió un disparo en una pierna durante el operativo policial posterior al ataque y está recibiendo atención médica en un centro asistencial bajo custodia.

Según informaron fuentes de la Policía Metropolitana, el joven confesó tras su detención que recibió dinero para atentar contra el congresista. “Me pagaron por hacerlo. No sé quién era, solo me dieron la orden y me entregaron el arma”, habría declarado el atacante ante las autoridades.

El senador Uribe, quien resultó ileso, se encontraba participando en un encuentro con líderes comunitarios en la localidad de Engativá cuando fue interceptado por el atacante, que abrió fuego. Agentes de seguridad reaccionaron rápidamente y lograron frustrar el intento de asesinato.

Uribe se pronunció en redes sociales tras el incidente:

“Estoy bien, gracias a Dios y a mi equipo de seguridad. Este intento de silenciarme solo refuerza mi compromiso con la lucha contra la criminalidad y la corrupción.”

El caso ha generado un fuerte rechazo entre dirigentes políticos de distintas vertientes. La Fiscalía y la Policía ya abrieron una investigación para identificar a los autores intelectuales del atentado.

El menor permanece bajo vigilancia médica, mientras se definen las medidas judiciales correspondientes a su condición de adolescente infractor. La justicia determinará si es procesado por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.