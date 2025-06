Bogotá, (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este sábado que su Gobierno no escatimará esfuerzos para descubrir a los mandantes del atentado en el que fue gravemente herido el senador y precandidato presidencial uribista Miguel Uribe Turbay y no descartó que su escolta haya fallado al protegerlo.

“Todos los protocolos de investigación al máximo nivel, con la más alta calidad profesional, trabajando en equipo entre todas las agencias de inteligencia, se tienen que concentrar a partir de ahora en descubrir quién es el asesino intelectual”, manifestó Petro en una alocución al país en la que estuvo rodeado de autoridades policiales y militares.

El mandatario señaló que ha ordenado que se investigue incluso a la escolta del político porque puede haber ocurrido una falla en su seguridad, pues Uribe Turbay es una persona protegida por su actividad política.

“La verdad es aquí esencial. He ordenado que se investigue a la misma escolta”, dijo Petro, quien consideró que “siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida, previamente hay una falla de seguridad” de “servidores públicos” que “son pagados por el pueblo de Colombia”.

Según el presidente, hay “unos protocolos de seguridad que indudablemente en este caso se incumplieron” y “habrá responsables, empezando por los responsables de su seguridad”.

Uribe Turbay, de 39 años y uno de los más severos opositores a su Gobierno, recibió dos balazos y está “en estado crítico” en la Fundación Santa Fe de Bogotá, según el primer parte médico de esa institución, una de las más prestigiosas del país.

“El deber del Estado es cuidar a los miembros de la oposición de Colombia porque si ellos no tienen libertad y vida, pues tampoco Colombia tendrá libertad ni vida”, añadió Petro.

Según el mandatario, “todas las hipótesis están abiertas, la investigación hasta ahora comienza” y añadió: “creo que avanzaremos rápido”.

La Fiscalía colombiana dijo esta noche que Uribe Turbay recibió dos disparos cuando daba un discurso de campaña en el barrio Modelia, que hace parte de la localidad bogotana de Fontibón, que al parecer le fueron propinados por un joven de 15 años que fue arrestado minutos después en el lugar por la escolta del político.

Petro agregó que “la primera responsabilidad del Estado es cuidar la vida del menor, porque es un niño, y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia”.

El presidente recordó sus diferencias con el político uribista y con su familia, pero celebró que Uribe Turbay “sigue vivo” a pesar de la gravedad de sus heridas.

“Detrás de esa persona que se llama Miguel Uribe Turbay, cualquiera que sea su pensamiento político y sus posiciones, antes que nada es (una) persona, ser humano y por tanto tiene el derecho absoluto a vivir y que en un momento como estos todo lo que hagamos esté concentrado en que pueda seguir viviendo y abrazar a su familia y a sus hijos”, manifestó.

