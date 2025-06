La “desafiante” postura de Fernández ante las críticas

Durante un acto en la provincia de Corrientes, Fernández, quien actualmente preside el Partido Justicialista (PJ), aseguró que desde que anunció su intención de postularse, se han desatado ataques en su contra. “Salió el anuncio y se desataron los demonios, comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa”, expresó con tono desafiante.

En su discurso, la exmandataria ironizó sobre los ataques y editoriales que la describen como “acabada” o “acorralada”, retando a sus opositores: “Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo.”

Posible sentencia en la causa Vialidad

Fernández hizo referencia también a las especulaciones sobre una posible sentencia de la Corte Suprema de Argentina que podría confirmar una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este fallo, que podría ser emitido en cualquier momento, corresponde a la causa Vialidad, un caso judicial por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

El caso se refiere a la concesión de 51 contratos de obras públicas a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, acusado de corrupción. En diciembre de 2022, un tribunal oral impuso la pena a Fernández, aunque la exmandataria apeló el fallo ante el Supremo.

El intento de asesinato y su llamado al pueblo argentino

La exjefa de Estado también recordó el intento de asesinato del que fue víctima en septiembre de 2022, cuando un hombre intentó dispararle en el rostro mientras ella saludaba a militantes en las puertas de su departamento en Buenos Aires. “Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Pero lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y una historia en la Argentina”, afirmó.

Cristina Fernández critica el modelo económico de Javier Milei

Además de abordar los intentos de frenar su candidatura, Fernández también criticó fuertemente el modelo económico del gobierno del ultraderechista Javier Milei, al que calificó de “severo ajuste”. La expresidenta reafirmó su posición crítica hacia las políticas económicas implementadas por el actual presidente de Argentina.