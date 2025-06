Estos días leí un artículo sobre la polarización política en los medios y las redes sociales, según el cual hay básicamente tres grupos: los borregos que aplauden a los gobiernos, los agitadores que lo critican todo, y en el centro, los periodistas buenos, sensatos y profesionales, como quien escribió el artículo.

Antes he leído textos de esa misma persona criticando al gobierno de España desde un sesgo claramente conservador. Incluso podría decirse que reduccionista, al denostar a Pedro Sánchez como si no existiera el desastre que dejó el PP o el ascenso de un grupo abiertamente antidemocrático como Vox. Y de ahí surge la pregunta de fondo: ¿existe realmente un centro ideológico? La respuesta es no. Lo que existe es un punto de equilibrio circunstancial donde las diferencias se negocian. Pero hay quienes se autoproclaman “el centro” y, con eso, creen tener el monopolio de la razón.

Ese falso centro suele ser tecnocrático, elitista, funcional a los privilegios establecidos. Se indigna con el extremismo, pero solo con uno. Se separa con pudor de la ultraderecha, pero termina pactando con ella antes que aceptar un aumento de derechos o un cambio real. Pasa a menudo aquí, en nuestro país.

En toda democracia sana debe existir la capacidad de pactar sin fanatismos, de sostener argumentos con evidencia, de construir desde la diferencia. Esa capacidad es un compromiso ético con la convivencia y el bien común. Y eso, como la justicia, no siempre resulta cómodo para quienes viven cerca del poder. La polarización es un síntoma. La neutralidad selectiva, una estrategia. Y el centro… muchas veces, un disfraz.