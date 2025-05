Santo Domingo, (EFE).- República Dominicana registra 28 feminicidios en lo que va de año, 18 de ellos íntimos y otros 10 que no entran en esa categoría, informaron este miércoles las autoridades del Ministerio Público.

“El feminicidio constituye la forma más extrema de violencia ejercida contra las mujeres”, expresó el procurador general adjunto, Wilson Camacho, en un acto de formación contra la violencia machista auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Camacho detalló que durante el año 2023 en el país se registraron 65 feminicidios y se pasó a 63 el año pasado.

“Detener este problema estructural no es responsabilidad exclusiva nuestra, pero debemos asegurarnos de cumplir a cabalidad con la parte que nos corresponde para que no haya una más. Esta es una responsabilidad institucional”, agregó el procurador adjunto.

Camacho y el coordinador general de la Aecid, Manuel Alba Cano, destacaron la realización del taller Capacitación internacional en técnicas de investigación del crimen de feminicidio y su tentativa, enfocado en aportar protocolos y conceptos sobre la persecución y judicialización de los delitos de violencia de género y feminicida, para la protección de las víctimas y acceso a la Justicia.

El taller es impartido por el catedrático español Juan Manuel Cartagena Pastor y lo reciben fiscales asignados a las unidades de Atención Integral de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales y los del departamento de homicidio a nivel nacional.

Alba Cano, por su parte, resaltó la importancia de hacer que las mujeres y niñas que son víctimas de violencia de género se sientan protegidas, para poder contrarrestar los efectos de este delito que afecta sus vidas y las de sus familiares.

“En 2021, hubo 87.000 denuncias por violencia de género en República Dominicana, el delito más denunciado, y la cantidad de denuncias que han sido retiradas también es enorme; eso significa que las mujeres no se sienten protegidas y nosotros como Estado tenemos que hacer un pacto por la protección de las mujeres y las niñas”, agregó el funcionario.

El coordinador general de la Aecid, quien dijo que el 69 % de las mujeres dominicanas con más de 15 años manifiestan haber sido agredidas a lo largo de sus vidas, reconoció el interés y la entrega demostrada por el personal del Ministerio Público en la búsqueda de soluciones a esta problemática, lo que indicó que ha sido un incentivo para brindar el apoyo necesario desde el organismo que coordina. EFE

