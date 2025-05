El caso de Kilmar Ábrego García

Ciudad de Panamá, (EFE) – El cantautor panameño Rubén Blades calificó de “extraña” la decisión del presidente salvadoreño Nayib Bukele de no permitir el retorno a Estados Unidos de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error administrativo. Blades expresó su esperanza de que Bukele “recapacite y actúe en derecho” en este y otros casos de encarcelados “injustamente”.

Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue deportado a El Salvador el 15 de marzo de 2025, a pesar de contar con una orden judicial que impedía su expulsión. Las autoridades migratorias estadounidenses admitieron posteriormente que su deportación fue “un error administrativo” y el Tribunal Supremo ordenó su regreso a EE.UU. Sin embargo, Bukele ha decidido no facilitar su retorno, argumentando que no tiene la potestad para liberarlo y que no desea liberar “terroristas” en su país.

Reacciones internacionales y críticas

La decisión de Bukele ha generado rechazo internacional. Blades, conocido por su activismo social, expresó en un comunicado difundido en redes sociales: “Recientemente ha causado rechazo internacional la extraña decisión de El Salvador de no rectificar el ‘error administrativo’ cometido y admitido por el gobierno de Estados Unidos, que produjo la ilegal deportación de Kilmar Ábrego García y muchas personas más a El Salvador”.

La postura de Rubén Blades

Blades añadió que la actitud de Bukele refuerza las acusaciones de que es un “abusador” que no respeta las leyes ni defiende el concepto de justicia. “Seguimos esperando que las autoridades salvadoreñas recapaciten y actúen en derecho”, afirmó el artista, quien también recordó que Bukele fue elegido democráticamente con un alto porcentaje de apoyo popular.

Condiciones en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)

Ábrego García se encuentra actualmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Esta cárcel ha sido objeto de críticas por sus condiciones de detención, que incluyen hacinamiento, falta de acceso a atención médica adecuada y restricciones severas a los derechos de los reclusos.

Conclusión

El caso de Kilmar Ábrego García ha puesto de manifiesto las tensiones entre las políticas migratorias de Estados Unidos y El Salvador, así como las preocupaciones sobre los derechos humanos y el debido proceso legal. La comunidad internacional sigue de cerca este caso, esperando una resolución que garantice la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.