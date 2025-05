Waldo Ariel Suero advierte sobre nuevas protestas si no se atienden demandas del gremio

Santo Domingo.– El Colegio Médico Dominicano (CMD) afirmó este miércoles que el paro convocado en los hospitales públicos fue acatado en un 100 %, según aseguró su presidente, Waldo Ariel Suero, tras realizar un extenso recorrido por centros de salud del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo.

Durante la inspección, Suero visitó hospitales como el Padre Billini, la Maternidad de la Mujer y Nuestra Señora de la Altagracia, donde confirmó la paralización total de los servicios médicos no urgentes, de acuerdo con una nota difundida por el CMD.

El presidente del gremio advirtió que, de no cumplirse sus demandas, continuarán las jornadas de protesta, las cuales incluirán más paros, piquetes y marchas hacia el Ministerio de Salud Pública.

Entre los principales reclamos del CMD se encuentran la reposición de varios médicos cancelados, el aumento salarial a los médicos pensionados y la exigencia de mayor seguridad en hospitales y centros de salud públicos.

“La convocatoria ha logrado su objetivo; entendemos que la confrontación no es necesaria si se puede dialogar, pero el ministro no baja de la cumbre y no ha querido reunirse con el Colegio Médico”, expresó Suero.

El dirigente médico afirmó haber enviado múltiples comunicaciones tanto a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, como al presidente Luis Abinader, sin recibir respuesta. En dichos mensajes solicitó la intervención de las autoridades ante la negativa del ministro de Salud de establecer un canal de diálogo con el gremio.

Suero calificó de “abuso” la cancelación de los médicos afectados, exigiendo su reposición inmediata, además de mejoras salariales para los médicos retirados. “Hay que buscarles el aumento salarial a los médicos retirados, y de no ser así, seguiremos en pie de lucha”, advirtió.

El presidente del CMD estimó que más de seis millones de personas han sido impactadas por la suspensión de servicios, y reveló que alrededor de un 30 % de los médicos se encuentran actualmente desempleados.