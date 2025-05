Barcelona,.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal se ha mostrado feliz porque su equipo se llevó, por 4-3, el clásico ante el Real Madrid, “un partido que era importante ganar, para acercarnos al título de Liga”.

El extremo azulgrana ha valorado doblemente el triunfo ante el eterno rival, aún más necesario para olvidar la dura eliminación europea ante el Inter de Milán, en las semifinales de la Liga de Campeones.

“Hoy era importante ganar ante nuestra afición, después de lo que pasó en el último partido de Champions”, ha recordado a los micrófonos de Movistar +.

Pese a la victoria, Lamine Yamal, no estaba del todo satisfecho con el balance defensivo del equipo: “Tenemos que corregir esos pequeños detalles, eso goles que regalamos al final, porque ellos no nos han creado ocasiones muy claras”.

Aunque, agradecido por el apoyo de la afición culé -“este año no lo hemos tenido fácil, porque no hemos podido jugar en el Camp Nou y ellos siempre han venido a animarnos”, ha destacado- considera que, con la victoria en el clásico, la herida europea ya ha cicatrizado.

“Ya se lo dije a mi madre. No pasa nada, en la Champions lo seguiremos intentándolo cada año hasta que se pueda y se gane. Pero hoy era importante ganar para acercarnos al título de Liga”, ha sentenciado.

