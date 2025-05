Redacción Deportes,(EFE).- Le bastaba el triunfo pero el FC Barcelona no se conformó y completó una goleada mayúscula para celebrar su décimo título liguero.

Con un 0-9 sobre un descendido Real Betis, el conjunto blaugrana celebró un campeonato que en comparación con los cursos anteriores se ha hecho de rogar por la buena temporada del Real Madrid, que hoy se separa a seis puntos del campeón tras empatar ante el Costa Adeje Tenerife (1-1).

Fue un día de fiesta también para el Atlético de Madrid, que con su victoria sobre el Eibar (0-2) ganó al Athletic Club en su particular batalla por el último billete hacia la Champions League.

De igual manera, junto al descenso del Real Betis también se decidió el del Valencia CF, que abandona la categoría después del empate frente al Levante Badalona (1-1).

No dio chance el FC Barcelona al cuadro bético y es que en tan sólo diez minutos, Ewa Pajor y Claudia Pina se habían encargado de situar el 0-2 (min. 3 y 6) en el marcador.

La neerlandesa Esmee Brugts puso el 0-3 antes del descanso pero el Barça salió como una apisonadora a por la segunda mitad con Pina completando su ‘hat-trick’ en los minutos 49 y 52 (0-5).

Aitana Bonmatí se asoció con Caroline Graham Hansen para hacer el sexto (60′) y Alexia Putellas acompañó con el séptimo con un disparo de cabeza en el 67’.

Pajor, pichichi indiscutible del curso, hizo el 0-8 en el 83’ y Putellas cerró la cuenta en el 87’ tras rematar con la derecha después de una pared con Brugts.

Mientras, el Real Madrid, que no verá peligrar su segunda plaza, dejó escapar dos puntos con su empate ante el Costa Adeje Tenerife, que plantó cara al conjunto blanco con un golazo de la nigeriana Rinsonla Babajide (min.62) que contrarrestó la danesa Caroline Moller in extremis (min.89).

Quien sí festejó fue el Atlético de Madrid después de su victoria en Ipurúa y es que con un tanto de la nigeriana Rashidaat Ajibade (min. 43) y un golazo de Fiamma Benitez (min.77), el club rojiblanco pone rumbo a la próxima edición de la Champions League.

Un premio que rozó el Athletic Club pero que se esfumó tras su derrota ante el Atlético el pasado fin de semana. El conjunto bilbaíno no dependía de sí mismo pero hizo los deberes al batir por la mínima al Espanyol con un tanto de Maite Valero (1-0, m.61).

En tierras vascas se fraguó también el triunfo de la Real Sociedad sobre el Granada en el que el combinado ‘txuri-urdín’ llevó el ritmo con un doblete de Amaiur Sarriegi (5’ y 51’) y el acierto de la checa Klara Cahynová (47’).

El cuadro nazarí amagó con recortar distancias por medio de su pichichi Edna Imade (71’) y el tanto de penalti de la japonesa Miku Kojima (90), pero no pudo sino maquillar el resultado ya que la francesa Claire Lavogez sentenció a favor de las locales (4-2, m.96).

Otro de los partidos del día fue el duelo directo por el descenso entre el Levante Badalona y el Valencia CF, que acabó en un empate insuficiente para el club valencianista que también se despide de la máxima categoría pese haber remontado el tanto de Elena Julve (49’) con un gol de la nigeriana Victoria Ezekeiel en el 89’.

Las tablas eran insuficientes para el equipo ché teniendo en cuenta que el conjunto que marcaba la salvación, el Deportivo Abanca, también sumó un punto ante el Sevilla (1-1) en un choque cuya recta final fue vibrante con el intercambio de goles entre Fatou Kanteh (90’) y Elyse Bennet (92’).

Se salvó también el Levante, que sacó otro punto del empate sin goles ante el Madrid CFF (0-0).