Santo Domingo. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Internacional Socialista (IS) rindieron homenaje este sábado al exlíder de ese partido José Francisco Peña Gómez, al conmemorarse el 27 aniversario de su fallecimiento.

El PRD dijo en una nota que se celebraron actos simultáneos en República Dominicana y Panamá que destacaron el legado de Peña Gómez como líder democrático, defensor de la justicia social y símbolo de la dignidad de los pueblos.

Una delegación del PRD, encabezada por Joel Díaz, excandidato vicepresidencial y miembro de la Dirección Nacional, depositó una ofrenda floral en la tumba de Peña Gómez, en el Cementerio Cristo Redentor. Posteriormente, se celebró una “emotiva” misa en la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, con la participación de dirigentes, militantes y simpatizantes del partido.

Durante la eucaristía fue leído un mensaje del presidente del partido, Miguel Vargas Maldonado, quien no estuvo de manera presencial por encontrarse en Ciudad de Panamá presidiendo la reunión del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, donde ocupa la presidencia regional y la vicepresidencia mundial, agregó la información.

En ese marco internacional, Miguel Vargas expresó a través de su cuenta en X: “En el marco de esta reunión del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, rendimos homenaje a José Francisco Peña Gómez, al conmemorarse 27 años de su partida. Su legado de lucha por la democracia, la justicia social y la dignidad de los pueblos sigue iluminando nuestro camino”.

Durante la sesión de la Internacional Socialista, se destacó a Peña Gómez como pionero y figura emblemática de la socialdemocracia en América Latina. Vargas pronunció un discurso donde lo definió como “un latinoamericano universal, una voz insustituible de las grandes causas sociales y símbolo de la dignidad humana en la región.”

Como parte de esta conmemoración, Miguel Vargas y la dirigente Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez, entregaron el Premio Internacional José Francisco Peña Gómez, de la IS, al líder independentista puertorriqueño Rubén Berríos, en reconocimiento a su trayectoria coherente y su compromiso con la justicia social y la autodeterminación de los pueblos.

