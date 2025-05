Redacción Internacional (EFE).- El nuevo papa, León XIV, nacido en la ciudad estadounidense de Chicago, también tiene raíces criollas procedentes de la ciudad de Nueva Orleans, informa The New York Times.

Su ascendencia, que se remonta a un enclave histórico de cultura afrocaribeña, vincula a León XIV con la rica y a veces ignorada experiencia católica negra en Estados Unidos, señala el diario.

Según el Times, Robert Francis Prevost, el cardenal elegido el jueves como nuevo papa en sustitución del fallecido Francisco, desciende de criollos de Nueva Orleans.

Su abuelos maternos, ambos descritos como negros o mulatos en diversos registros históricos, vivían en el Séptimo Distrito de la ciudad, una zona tradicionalmente católica y un crisol de personas con raíces africanas, caribeñas y europeas, recalca el diario.

Los abuelos, Joseph Martínez y Louise Baquié, se mudaron a Chicago a principios del siglo XX y tuvieron una hija: Mildred Martínez, la madre del papa.

El descubrimiento significa que León XIV no solo es pionero como el primer pontífice nacido en Estados Unidos. También proviene de una familia que refleja los múltiples hilos que conforman la compleja y rica historia estadounidense.

Los antecedentes del papa fueron desenterrados el jueves por el genealogista de Nueva Orleans Jari C. Honora y confirmados a The New York Times por el hermano mayor del papa, John Prevost, de 71 años, residente en Chicago.

“Este descubrimiento es solo un recordatorio más de lo entrelazados que estamos como estadounidenses”, declaró Honora en un mensaje de texto el jueves por la noche. “Espero que destaque la larga historia de los católicos negros, tanto libres como esclavizados, en este país, que incluye a la familia del Santo Padre”.

No está claro si el nuevo papa ha mencionado alguna vez su ascendencia criolla en público, y su hermano afirmó que la familia no se identificaba como negra. El anuncio de su elección en Roma se centró en su juventud en Chicago y sus décadas de servicio en Perú.

Honora, quien trabaja en la Colección Histórica de Nueva Orleans, un museo en el Barrio Francés, comenzó a investigar los antecedentes del papa debido a su nombre francés, Prevost, pero rápidamente encontró conexiones con el sur.

El investigador ha encontrado evidencias sobre este tema como el certificado de matrimonio de sus abuelos, de su boda en el Séptimo Distrito en 1887, una foto de la lápida de la familia Martínez en Chicago y un acta de nacimiento electrónica de Mildred Martínez que demuestra que nació en Chicago en 1912.

El acta de nacimiento menciona a Joseph Martínez y a “Louis Baquiex” como los padres de Mildred. El lugar de nacimiento del padre figura en la República Dominicana; el de la madre, en Nueva Orleans.

Honora también dice que encontró registros del censo de 1900 que indican que Martínez era “negro”, su lugar de nacimiento como “haytí” y su ocupación como “tabaquero”.

El lugar exacto de nacimiento de Joseph Martínez sigue siendo un misterio. Honora también encontró un registro del censo de 1870 que indica que el abuelo materno del papa nació en Luisiana. Sin embargo, señaló que no era raro que las personas cambiaran sus respuestas en los registros oficiales.

Los criollos, también conocidos como “gente criolla de color”, tienen una historia casi tan antigua como la de Luisiana. Si bien la palabra criollo puede referirse a personas de ascendencia europea nacidas en América, comúnmente describe a personas mestizas, recuerda el rotativo.

