Nueva York. La novela ‘James’, del escritor estadounidense Percival Everett, ha sido galardonada con el Premio Pulitzer 2025 a la mejor obra de ficción. Publicada en noviembre de 2024 por Doubleday y en España por De Conatus, la obra reimagina el clásico de Mark Twain ‘Las aventuras de Huckleberry Finn’ desde la perspectiva de Jim, el esclavo que acompaña a Huck en su viaje por el río Misisipi.

Narrada con una mezcla de humor mordaz y observaciones conmovedoras, ‘James’ ofrece una crítica profunda a la supremacía racial y explora temas como la libertad y la familia. El jurado del Pulitzer describió la novela como una obra que oscila “entre el humor electrizante y las observaciones desgarradoras que ya han hecho a Everett un icono literario”, y anticipó que está destinada a ser “un hito en la literatura norteamericana del siglo XXI” .

Desde su publicación, ‘James’ ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el National Book Award, el Kirkus Prize y fue finalista del Booker Prize. Además, ha sido considerada como uno de los mejores libros de ficción de los últimos 30 años por el Los Angeles Times y ha encabezado la lista de más vendidos del The New York Times.

Everett, profesor de inglés en la Universidad del Sur de California, ha declarado que su intención no fue criticar a Twain, sino ofrecer una voz a un personaje cuya historia no pudo ser contada en la obra original. “Estoy escribiendo la novela que Twain no estaba equipado para escribir: la historia de Jim”, afirmó Everett NPR.