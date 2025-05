Santo Domingo.- El Congreso Mundial del Derecho de Santo Domingo abordó este lunes, en más de 50 paneles, temas como la democracia, el Estado de derecho, la libertad en todas sus formas, los derechos humanos, la equidad de género y la defensa de la infancia, junto a retos como la batalla contra la desinformación, la inteligencia artificial o el cambio climático.

En este foro -inaugurado el domingo y que reúne a unas 2.500 personas de 87 países bajo la organización de la Asociación Mundial de Juristas que preside el abogado español Javier Cremades- más de 300 ponentes del mundo de la justicia, la política o la prensa, entre otros ámbitos, trataron en la Universidad del Caribe (Unicaribe) de una amplia variedad de asuntos, con la defensa del Estado de derecho en el punto de mira y la idea de que está en las manos de los jóvenes su salvaguarda y protección.

En el coloquio ´Nuevas generaciones y Estado de derecho´ la jueza asociada de la Corte Suprema de EE.UU. Sonia Sotomayor, quien mañana recibirá el World Peace & Liberty Award, abordó este asunto con estudiantes de distintos países, como la India, República Dominicana, Venezuela o España.

En este debate, con problemas de acceso para la prensa, Sotomayor destacó que “el derecho es parte de la sociedad” porque “la ley lo impacta todo”, impacta todos los aspectos de la vida.

En total, unos 1.600 jóvenes asisten al congreso y, según declaró a EFE un grupo de universitarios, para ellos es un “orgullo” y un “honor” que se las haya incluido en un foro como este, al que acuden “a aprender lo más posible”.

“Los jóvenes tenemos voz y también participamos en la formación de la sociedad”, afirmaron, de ahí la importancia de poder asistir a un evento como este y compartir con grandes profesionales del derecho.

Luchar contra la desinformación

Pero este congreso va mucho más allá del derecho y, entre otros retos, también hoy se debatieron, con profesionales del periodismo, “Los desafíos de la desinformación”, una desinformación que genera discursos de odio y contra la que hay que trabajar a fin de desmantelarla, pues “la libertad de información termina donde se daña a otras personas, no es ilimitada”, según los ponentes.

De ahí la importancia de fijar reglas, de “regular sin censurar”, y prestando especial atención a no violentar “las voces que hablan la verdad, pero que (los políticos, el poder) no quiere escuchar”. Y sentenciaron: “Hay que salvar el periodismo para que no muera la democracia”.

También, entre otros muchos temas, se abordaron cuestiones de política internacional y, aquí tuvo cabida la situación de Venezuela.

En su intervención virtual en el congreso sobre “Delincuencia organizada transnacional y su impacto en la región”, la líder opositora María Corina Machado subrayó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, representa una “amenaza directa” a la seguridad del hemisferio occidental y denunció que “el crimen organizado está en el poder en Venezuela”, hasta el punto, precisó, que el año pasado el narcotráfico generó ingresos superiores a los 8.000 millones de dólares en el país.

Pero los debates de este foro, abierto también a la sociedad civil, fueron más allá, en una decena de ejes temáticos: justicia internacional, tribunales constitucionales en tiempos de peligro democrático, derechos humanos y libertad de expresión, derecho de familia y protección de la infancia; medioambiente, energía y Estado de derecho; IA, ciberseguridad, redes sociales y protección de datos; era electoral y eventos geopolíticos, principios constitucionales universales, práctica corporativa y Estado de derecho, y arbitraje y resolución alternativa de disputas.

Como recordó a EFE el presidente del Tribunal Constitucional de España, Cándido Conde-Pumpido, “no hemos conseguido un Estado mundial de derecho. Y aquí, en esta reunión, estamos en una fase para construirlo”.

“El derecho ordena toda nuestra vida: todos contratamos, todos necesitamos ser protegidos de los delitos que puedan agredirnos, todos necesitamos que el Estado funcione de una manera correcta. Por lo tanto, el que nos pongamos de acuerdo a nivel mundial es muy importante”, indicó respecto a la relevancia de este congreso.

Además, agregó, aunque se ha ido edificando un sistema pacífico de resolución de conflictos, “tenemos que trabajar mucho para construir un mundo en el que los problemas se solucionan legalmente, de una forma razonada y razonable, y no por la fuerza, por la violencia”.

Mañana se pondrá punto final al XXIX Congreso Mundial del Derecho, una clausura a cargo del rey de España, Felipe VI, y del presidente dominicano, Luis Abinader, en la que será galardonada Sonia Sotomayor y en la que se pasará el testigo a Albania, que acogerá su celebración en 2027.