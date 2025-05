El artista español, de 81 años, anuncia su vuelta con un concierto en Mérida y asegura que no se plantea una gira de despedida: “De mi propia voluntad, no me voy a ir nunca”.



Madrid, (EFE).– Raphael afirma que los recuerdos del pasado 17 de diciembre de 2024, día en que fue hospitalizado tras una grabación televisiva, son “confusos”. “Me acuerdo de querer hablar y decir otra cosa; ahí ya sabía que tenía problemas”, relata el icónico cantante español cuatro meses después y con la agenda artística en sus manos nuevamente.

A sus 81 años, Raphael reconoce que aunque no se asustó del todo, tampoco puede decir que no sintió temor: “Si te lo digo (que no me asusté) estoy mintiendo, pero si te digo que he estado asustado, pues tampoco”. Su historial médico, marcado por un trasplante de hígado en 2003, ha sido determinante en su vida personal y profesional.

Desde aquel episodio, asegura que ha aprendido a afrontar los problemas desde el principio, lo que le permitió encarar el diagnóstico de linfoma cerebral primario con serenidad y firmeza, siguiendo un tratamiento que, según dice, “ha llevado a rajatabla”.

“No puedo jugar a que no me importó (el diagnóstico). Es otro sentimiento, es que acepto lo que me está pasando”, explica Raphael en una entrevista concedida a EFE desde su residencia en Madrid. Allí, en su salón, destaca una fotografía con el papa Francisco, quien lo vio cantar cuando aún era arzobispo de Buenos Aires.

Aunque afirma que no piensa en la muerte, también dice que no le dará la bienvenida cuando llegue. Su enfoque está puesto en el presente y en su regreso a los escenarios, que se concretará el próximo 15 de junio en el Teatro Romano de Mérida. “Yo estoy muy bien”, sostiene con convicción, asegurando que cuenta con el visto bueno de los médicos, quienes también vigilan el estado de su trasplante, “que está como el primer día”.

Con el respaldo de su familia, que solo le ha pedido que se cuide, Raphael ha decidido reorganizar su ritmo de trabajo: “Voy a tratar de ahora en adelante de dar un concierto por semana. Lo que no quiero es pegarme giras sin sentido”.

En este sentido, su plan es “ir a todos lados, pero ir y volver”, y confirma que Latinoamérica está en su radar: “Yo quiero estar en todos lados mientras Dios me deje”. Solo hará una excepción en Madrid, donde ofrecerá tres conciertos entre el 26 y el 29 de junio en el Teatro de la Zarzuela, el mismo espacio donde debutó.

Aunque 17 ciudades españolas figuran en su actual gira, Raphael deja claro que no se trata de una despedida: “El día que me tenga que ir, me iré, pero yo no puedo hacer una gira de despedida. ¡Qué sufrimiento sería!”, asegura, al comparar su decisión con la de compañeros como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o José Luis Perales.

“Cada uno se comporta como es y como quiere, y yo, de mi propia voluntad, no me voy a ir nunca”, afirma el artista, quien recientemente recibió una nominación de la Academia de la Música por su álbum ‘Ayer… Aún’ (2024), donde versiona clásicos de la canción francesa.

Aunque no tiene una fecha definida, su deseo es volver al estudio y seguir creando. Su única petición al presente: “Que todo siga como está”