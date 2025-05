El Tribunal Constitucional ha dicho lo obvio: no se debe denigrar públicamente a los imputados. Y sin embargo, ha hecho mucho más. Al prohibir el uso de los motes como “Operación Calamar” o “Medusa”, el TC le ha lanzado un mensaje directo al Ministerio Público: dejen el show.

El caso contra Jean Alain Rodríguez lo resume todo. Cuatro años después, no se ha presentado formalmente la acusación. Doce mil páginas, redadas espectaculares, ruedas de prensa, micrófonos encendidos. Pero lo esencial —probar los hechos y sostener la calificación jurídica— sigue pendiente. Mientras tanto, el exprocurador se presenta como víctima de una venganza, y lo peor es que el MP le ha regalado ese rol con su actitud sobreactuada y poco profesional.

Es cierto que los tribunales tienen su cuota de responsabilidad al permitir las tácticas dilatorias de la defensa. Pero ese no es el meollo del asunto. Y claro que celebramos que desde 2020 por fin se haya abierto el espacio para luchar contra la corrupción —para eso se marchó en este país—.

Lo que ocurre es que esa lucha no necesita efectos especiales. Necesita método, seriedad, política criminal. El Estado no debe buscar venganza, sino aplicar la ley y reparar el daño. Si todo se convierte en una cruzada personal, lo que ganamos en titulares lo perdemos en legitimidad. Y la impunidad, al final, se viste de víctima.