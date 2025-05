Santo Domingo, El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aterrizó este martes en República Dominicana, minutos después de las 10 de la noche en la primera visita de un jefe de la diplomacia de ese país a la nación caribeña.

Lavrov llegó en un vuelo que presentó un retraso de poco menos de tres horas. El alto cargo ruso procedía de la reunión de los cancilleres de los países BRICS en Río de Janeiro, Brasil, que concluyó este martes.

El diplomático fue recibido en el Aeropuerto Internacional de las Américas por el viceministro de política exterior bilateral, Francisco Caraballo, así como por el embajador de este país en Rusia, Alejandro Arias Zarzuela.

En la comitiva de recibimiento también estuvo Alexey Seredin, quien el 14 de abril presentó las copias de estilo de las cartas credenciales al canciller Roberto Álvarez, como el primer jefe de misión diplomática residente de Rusia en República Dominicana.

El canciller ruso tiene previsto sostener una reunión de trabajo con Álvarez en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la mañana del miércoles. Este organismo no ha confirmado si los cancilleres ofrecerán a los medios detalles de su encuentro.

Asimismo, de acuerdo a una nota de la Cancillería dominicana dada a conocer la semana pasada, Lavrov realizará una visita de cortesía al presidente Luis Abinader.

La institución también dijo en esa oportunidad que su visita coincide con el proceso de apertura de la Embajada de la Federación de Rusia en Santo Domingo.

La aeronave en la que se transportó Lavrov exhibe los colores de la bandera de ese país y en escritura cirílico la palabra Rusia.

Según informó en su momento el Ministerio ruso de Exteriores, en la agenda de la visita de Lavrov están la cooperación bilateral, incluidos el diálogo político, el incremento de los lazos comerciales, económicos y de inversión, así como turismo, cultura y asuntos humanitarios, y acontecimientos mundiales y regionales, aunque sin especificar más al respecto.

No obstante, los expertos no descartan que la situación en Haití esté presente en las reuniones de Santo Domingo, en especial al ser Rusia uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, con el consiguiente derecho a veto, junto a China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

Hasta la guerra de Ucrania había un importante turismo ruso en República Dominicana. Según datos del Banco Central, en 2021 más de 180.000 visitantes procedentes de Rusia llegaron al país caribeño, en especial a Punta Cana, cifra que ya el mismo año del inicio de la contienda cayó en torno al 38 % debido a las restricciones aéreas. EFE

Relacionado