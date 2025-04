Nueva York, (EFE).– En un mensaje directo a las comunidades inmigrantes de Nueva York, el alcalde Eric Adams pidió este viernes que “vivan su vida” sin temor a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ha intensificado los arrestos y deportaciones rápidas durante el mandato del presidente Donald Trump.

Durante su primer encuentro con medios latinos en la sede de la Alcaldía, Adams —flanqueado por sus vicealcaldes latinos, Adolfo Carrión y la dominicana Ana Almanzar— aseguró que en Nueva York “ICE no irá a las escuelas, no irá a los centros de oración, no está en los hospitales”, en un esfuerzo por tranquilizar a las comunidades afectadas por el endurecimiento de las políticas migratorias federales.

“El miedo está ganando”, advirtió el alcalde. “Pero no podemos permitir que eso nos paralice. Nueva York tiene una historia de cuidar a la gente sin importar su origen.”

Adams, de 65 años, intentó decir en español su mensaje central, “vive tu vida”, aunque tuvo dificultades con la pronunciación, lo cual provocó un momento distendido entre los asistentes. “Es difícil aprender un idioma a mi edad”, bromeó, al tiempo que destacó la diversidad lingüística de la ciudad, donde se hablan más de 400 lenguas, según la Oficina de Asuntos del Inmigrante (MOIA).

Críticas y contradicciones

Pese a sus declaraciones, grupos proinmigrantes han acusado a Adams de cooperar con el gobierno de Trump en arrestos de inmigrantes con antecedentes penales y de permitir el regreso de ICE a la cárcel de Rikers, lo cual va en contra del espíritu de “ciudad santuario” que ostenta Nueva York desde hace años.

Aún así, el alcalde defendió su historial y aprovechó el encuentro para presentar los avances de su administración en vivienda y educación, en compañía de sus vicealcaldes hispanos.

Logros en vivienda y educación

El vicealcalde Carrión aseguró que al finalizar el actual gobierno se habrán creado 140,000 viviendas de bajo costo , “más que en los pasados 20 años”.

Por su parte, Almanzar celebró que 53,000 niños lograron acceder a programas de educación preescolar, comparado con los 14,000 que había en la gestión anterior.

Adams, quien ha anunciado que se postulará a la reelección como candidato independiente en noviembre, concluyó con un mensaje de esperanza: “No podemos rendirnos al miedo de no poder vivir nuestra vida”.

📰 Sigue esta y más noticias sobre inmigración, política y comunidad en www.elperiodico.com.do

