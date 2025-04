Inicios en el teatro y ascenso al cine

Madrid.– Hoy, el actor estadounidense Al Pacino celebra sus 85 años, consolidándose como una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine. Con una carrera que abarca más de cinco décadas, Pacino ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica, destacándose por su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos.

Nacido en el Bronx, Nueva York, en 1940, Pacino comenzó su formación actoral en el Actor’s Studio bajo la tutela de Lee Strasberg, donde perfeccionó su técnica del “Método”. Su debut en Broadway en 1969 con la obra Does a Tiger Wear a Necktie? le valió su primer Premio Tony como Mejor Actor Secundario. Este éxito teatral le abrió las puertas al cine, donde debutó en 1971 con The Panic in Needle Park, interpretando a un joven heroinómano.

Consolidación como estrella en los años 70 y 80

Su participación en El Padrino (1972) de Francis Ford Coppola marcó un hito en su carrera, interpretando a Michael Corleone, un papel que le valió su primera nominación al Oscar. Repetiría su papel en las secuelas El Padrino II (1974) y El Padrino III (1990), consolidándose como una de las sagas más aclamadas del cine.

En 1983, Pacino interpretó a Tony Montana en Scarface, dirigida por Brian De Palma. Su intensa actuación como un ambicioso narcotraficante cubano se convirtió en un ícono de la cultura popular. En 1990, protagonizó Esencia de mujer (Scent of a Woman), un papel que le otorgó el Oscar a Mejor Actor, destacando su versatilidad al interpretar a un teniente coronel ciego y sarcástico.

Diversificación y reconocimiento en televisión

A lo largo de los años, Pacino ha explorado diversos géneros y medios. En televisión, destacó por su interpretación de Roy Cohn en la miniserie de HBO Angels in America (2003), por la que recibió el Premio Emmy y el Globo de Oro. En 2010, interpretó al Dr. Jack Kevorkian en You Don’t Know Jack, obteniendo nuevamente el Globo de Oro y el Premio Emmy. Más recientemente, participó en la serie Hunters (2020-2023), donde interpretó a un cazador de nazis en la década de 1970.

Últimos proyectos y legado

En 2021, Pacino formó parte del elenco de La casa Gucci (House of Gucci), dirigida por Ridley Scott, interpretando a Aldo Gucci. Aunque la película recibió críticas mixtas, su actuación fue destacada. En 2024, participó en Modì, Three Days on the Wing of Madness, dirigida por Johnny Depp, una película sobre el pintor Amedeo Modigliani.

A pesar de los desafíos personales, incluyendo una batalla contra la adicción y una reciente hospitalización durante la pandemia de COVID-19, Pacino ha mantenido su pasión por la actuación. En su reciente autobiografía, Sonny Boy, comparte detalles de su vida, su carrera y su amor por el arte dramático.

Hoy, a sus 85 años, Al Pacino continúa siendo una figura central en el cine y la televisión, demostrando que la edad no limita su capacidad para cautivar al público con su talento y dedicación.