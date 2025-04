Al principio, Abinader era otra cosa: moderado, racional, elocuente. Su manejo de la pandemia fue un ejemplo de pragmatismo con sentido social. Pero con el tiempo —quizá por exceso de trabajo o por malos consejeros— algo se torció.

El fracaso de la reforma fiscal marcó un punto de no retorno. Le dejó un vacío político que ahora llena con nacionalismo de baja calidad. En vez de ideas, repite slogans; en vez de estrategia, improvisa con rabia. De la promesa de un Estado moderno pasamos a un gobierno que le teme a los vientres haitianos como si fueran armas biológicas.

Y mientras tanto, hasta los dominicanos caen en las redadas. Los hospitales ya no curan, filtran. ¿Y el método para justificarlo? Una encuesta de WhatsApp. Casi da risa. Pero no: es propaganda con disfraz de democracia. Ayer, 24 de abril, neonazis dominicanos marcharon horondos, envalentonados por la deriva populista del gobierno. Esto no es una exageración: es una advertencia. Ojalá el presidente recapacite a tiempo.