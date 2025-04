Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezó un encuentro con los alcaldes del país, donde la Dirección General de Migración (DGM), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), firmaron un acuerdo para apoyar las medidas que el gobierno implementa para enfrentar la inmigración ilegal y fortalecer la soberanía nacional.

En este encuentro el mandatario insistió en su llamado a colaborar todos con el gobierno en este objetivo nación y apoyar las medidas tomadas para salvaguardar la identidad y la seguridad del país.

“Nosotros tenemos que buscar nuestra solución independiente con una única responsabilidad que debemos tener todos que es responder a los dominicanos y a las dominicanas. Esa debe ser también la única responsabilidad de cada uno de ustedes”, manifestó Abinader.

Y agregó: “Ya hemos cargado con demasiado en todos los aspectos y ya la comunidad internacional es que tiene que responder ante la situación del vecino país”.

El presidente Abinader agradeció la colaboración de los alcaldes y por siempre trabajar junto al gobierno en la propuesta que hizo desde la campaña que era “Un solo Gobierno a favor de toda la población”.

Para apoyar las medidas anunciadas y la política migratoria del gobierno dominicano, las entidades firmantes del acuerdo definieron un conjunto de líneas de acción para la creación de los espacios de colaboración entre los gobiernos locales y las instituciones nacionales competentes, en el corto plazo y para el mediano plazo.

El acuerdo establece: participar de manera conjunta en las mesas de seguridad de las gobernaciones provinciales, así como en las que puedan llevarse a cabo a nivel municipal y diseñar campañas para promover políticas migratorias de la DGM y para prevenir que los diferentes sectores que hacen vida en los municipios empleen inmigrantes irregulares.

Asimismo, recomendar operativos de interdicción en las secciones, parajes, barrios, sub-barrios de sus municipios y/o distritos municipales y establecer canales de comunicación con los alcaldes, directores de distritos y alcaldes pedáneos a fin de que estos hagan requerimientos para que la DGM realice operativos de interdicción en sus jurisdicciones.

Al mismo tiempo, inspeccionar de manera conjunta los espacios públicos municipales a fin de prevenir su uso por parte de inmigrantes irregulares, identificar los lugares donde se encuentren los principales asentamientos y señalar rutas, medios de transporte y zonas prioritarias utilizadas por los traficantes de personas para su intervención.

También, coordinar junto a CONANI, la atención a los menores de edad huérfanos y/o abandonados en situación de inmigración irregular que anden deambulando por las calles de sus jurisdicciones y definir procedimientos para recepción, verificación y traslado de personas en situación migratoria irregular que deseen retornar voluntariamente a su país.

Ademas, reunirse de forma ordinaria, mínimo dos veces al mes. con los representantes de la DGM que corresponda a sus jurisdicciones.

Mientras que las funciones de la Dirección General de Migración serán: liderar y ejecutar los operativos de interdicción y repatriación; verificar el estatus migratorio de los extranjeros intervenidos y biometrizar los inmigrantes irregulares que sean interdictos y registrar el lugar donde fueron detenidos.

Igualmente, coordinar el transporte, alojamiento temporal y custodia de las personas en proceso de repatriación y deportación y garantizar la documentación de cada caso y elaborar informes de resultados. Además, capacitar a los actores locales en las normativas migratorias.

En tanto que, los gobiernos locales como los ayuntamientos deberán identificar y reportar zonas de alta concentración de migración irregular y fiscalizar la venta de terrenos aledaños a la franja fronteriza

Asimismo, impedir la construcción de viviendas y el desarrollo de asentamientos donde puedan ubicarse inmigrantes irregulares y prevenir que sean empleados inmigrantes irregulares en sus oficinas y en los espacios de dominio municipal.

Del mismo modo, impedir que les sean alquilados espacios públicos de dominio municipal a inmigrantes irregulares; apoyar con logística (personal municipal, transporte, oficina si es necesario); así como, facilitar acceso a infraestructura básica para operativos (agua, electricidad, baños temporales) y participar en campañas informativas sobre la migración regular.

Por su parte, las gobernaciones servirán de puente entre la DGM y otros actores gubernamentales a nivel provincial; al tiempo que deberán apoyar la mediación con comunidades que puedan oponerse a operativos y canalizar denuncias comunitarias sobre casos sospechosos de tráfico o trata de personas.

El acuerdo fue firmado por el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; y los presidentes de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’ Aza; de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Nelson Nuñez y de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM), Leoncito José.

El director general de Migración tuvo a su cargo la lectura del acuerdo y destacó que, la colaboración de los gobiernos locales con la institución que dirige para mejorar las repatriaciones y dijo que, las medidas serán ejecutadas de manera conjunta por todos los alcaldes y directores de distritos municipales junto al personal de la Dirección General de Migración.

En tanto que, el presidente de la LMD, Víctor D’ Aza, motivó la importancia de este encuentro y aclaró que la labor de los gobiernos locales es de coordinación y colaboración, no de sustitución de las autoridades migratorias. “Saldremos nuevamente bien de este nuevo proceso que incorpora a nuestros gobiernos locales y va a salir bien porque lo tenemos que hacer con conciencia, porque esto no es una acción individualizada, este es un problema, no de un territorio, no de una provincia, este es un problema país, un problema de nación”.

En el encuentro también estuvieron presentes el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.