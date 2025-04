World Pres Photo cumple 70 años y reflexiona sobre el poder de la imagen

La directora ejecutiva de la fundación destaca cómo el archivo fotográfico muestra patrones históricos y llama a cuestionar la forma en que representamos el sufrimiento humano

La Haya, (EFE).— A sus 70 años de historia, el World Press Photo, uno de los premios de fotoperiodismo más importantes del mundo, sigue siendo un espejo del mundo, de sus tragedias y transformaciones. Su directora ejecutiva, Joumana El Zein Khoury, reflexionó en una entrevista con EFE sobre el vasto archivo de la fundación, subrayando cómo muchas de sus imágenes “podrían haber sido tomadas hoy, aunque datan de hace 20 o 50 años”.

“La historia se repite, pero mirar atrás también da perspectiva y te hace ver que la gente sigue adelante”, afirmó El Zein Khoury.

Con motivo de su aniversario, la fundación prepara una exposición titulada “¿Qué hemos hecho?”, que será inaugurada en septiembre en los Países Bajos. La muestra revisará patrones en las imágenes galardonadas, como la recurrencia de mujeres llorando, hombres salvadores o estereotipos raciales.

La directora destaca cómo ha evolucionado la forma en que se representa el dolor. “Ya no se ven tantas imágenes de niños desnudos y famélicos ni de pornografía de la miseria. No porque no existan esos horrores, sino porque ahora se cuestiona más cómo se representa el sufrimiento, las comunidades, los estereotipos”, explicó.

La entrevista también abordó la creciente amenaza a la libertad de prensa, recordando que 2023 fue el año más mortal para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPI).

Un caso emblemático es el de Samar Abu Elouf, ganadora del premio a la Foto del Año 2024, quien debió ser evacuada de Gaza por seguridad de sus hijos, pero continúa documentando la vida de los refugiados desde Doha. Su imagen retrata a Mahmoud, un niño gazatí de 9 años, que perdió un brazo y sufrió graves heridas por una explosión.

“Lo hermoso de la foto es que primero te atrapa la belleza del niño, su rostro, su orgullo. Luego notas su dolor físico, y empiezas a hacer preguntas”, describe la directora.

También fue premiado Mohammed Salem, otro fotoperiodista palestino, por una poderosa imagen tomada en Gaza que muestra a una mujer abrazando a una niña fallecida, envuelta en tela blanca. Dos imágenes, dos estilos, pero una misma verdad: la guerra hiere primero a los niños.

“Ambas imágenes son silenciosas pero devastadoras. Una tomada en medio del caos, otra después del desastre. Pero en ambas se siente la cercanía, la humanidad, la verdad”.

El Zein Khoury concluye con una declaración que resume el espíritu del World Press Photo:

“Cada imagen debe generar diálogo, hacer preguntas, ayudarnos a ver el mundo desde otra perspectiva. Solo así, con emoción y conocimiento, podemos entender la historia en toda su complejidad”.

