El dramturgo Giovanny Cruz revela que tiene cáncer

Aunque el diagnóstico fue un golpe inesperado, Cruz tranquilizó a sus seguidores y seres queridos, asegurando que se encuentra bajo tratamiento y que los médicos han confirmado que su cáncer es 100% curable.

En un mensaje abierto y lleno de optimismo a través de su cuenta de Facebook, Cruz explicó que solo un pequeño círculo de familiares y allegados sabía de su condición, pero al enterarse por terceros, muchos amigos y conocidos comenzaron a temer lo peor. Sin embargo, el dramaturgo, conocido por su fuerte carácter, dejó claro: “Este linfoma no sabe con quién se ha metido. ¡Voy a darle!”.

Cruz detalló que, tras realizarse dos biopsias y más de 40 estudios médicos, se confirmó el diagnóstico de linfoma. Para obtener una segunda opinión, los resultados fueron enviados a Estados Unidos. “Tengo médicos excelentes que me están tratando y me siento bien. Hoy comenzó mi tratamiento de quimioterapia, pero me han asegurado que el cáncer es totalmente curable”, comentó el artista.

A lo largo de su mensaje, Cruz reafirmó su actitud positiva frente a la adversidad. “Voy a seguir adelante con la misma energía de siempre. Tengo mucho por hacer, y este linfoma no me va a detener. ¡Estoy listo para seguir creando y disfrutando la vida!”, expresó con firmeza, manteniendo su característico sentido del humor.

El dramaturgo finalizó su mensaje con un toque de humor, diciendo: “Giovanny Cruz Durán tiene para rato” y agradeciendo profundamente el apoyo de su familia, amigos y seguidores. La noticia ha conmovido a muchos de sus admiradores, quienes se han mostrado solidarios con él en este momento difícil.

Giovanny Cruz, uno de los más destacados dramaturgos del país, ha sido un referente de la cultura dominicana y sigue demostrando, incluso en esta difícil etapa de su vida, su incansable espíritu de lucha y su dedicación a la creación artística.