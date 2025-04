Joaquín Sabina enloquece a Buenos Aires 

Un amor inquebrantable entre Sabina y Buenos Aires

Esther Rebollo

Buenos Aires, (EFE).- A pesar de su voz quebrada y de que apenas llegara al tono en algunos momentos, los 10.000 espectadores que asistieron al noveno concierto de Joaquín Sabina en Buenos Aires no dejaron de vibrar con cada canción. Para sus fans, las imperfecciones vocales del trovador español fueron simplemente una parte más de la magia que se vive en sus conciertos, donde lo más importante era compartir su amor eterno por las canciones y sentir ese cariño correspondido.

La conexión entre Sabina y su público porteño es incuestionable. Entre canción y canción, los gritos de “oe, oe, oe” y “Joaquín, Joaquín” se escuchaban como si fuera un gol en los estadios de Boca Juniors o River Plate, mostrando esa complicidad y pasión típica de Buenos Aires. Las banderas argentinas acompañaban las primeras filas, mientras los tradicionales bombines de Sabina adornaban las cabezas de los asistentes.

Un amor inquebrantable entre Sabina y Buenos Aires

Al inicio del recital, Sabina expresó su gratitud y cariño por la ciudad, declarando: “Yo con Buenos Aires tengo una relación de amor desde hace muchos años. Fue aquí por donde entré a América. Buenos Aires me abrió las puertas y nunca me las ha cerrado, siempre me las ha tenido abiertas. Estos conciertos son la celebración de ese amor apasionado y siento, de sobra, que es correspondido”.

El miércoles 17 de abril marcó el noveno de diez conciertos que Sabina ofrecerá en la capital argentina, en lo que será una gira histórica en la que Buenos Aires se convierte en la ciudad que más veces ha acogido al artista español en su “gira de despedida”. Esta será igualada solo por Madrid, ciudad natal del artista.

Un Concierto apoteósico en el Movistar Arena

El Movistar Arena vibró al ritmo de Sabina desde el primer acorde de ‘Lágrimas de mármol’, tema que inauguró la velada, con el cantante ataviado en su característico bombín blanco, chaqueta negra y pantalón vaquero. El repertorio continuó con clásicos como ‘Lo niego todo’, ‘Mentiras piadosas’, ‘Calle Melancolía’, ’19 días y 500 noches’ y ‘Quién me ha robado el mes de abril’, entre otros himnos de su carrera.

Sabina presentó a su banda, que brindó un soporte impecable a lo largo del espectáculo. La bajista argentina Laura Gómez Palma, la cantante Tamara Barros, y el infaltable Antonio García de Diego (guitarra y teclados), acompañaron a Sabina en el escenario. “Busqué en Madrid al mejor bajista y me dijeron que era mujer y de Buenos Aires”, bromeó Sabina, mientras la multitud aplaudía y celebraba el talento de la bajista local.

El cantautor también aprovechó el momento para bromear sobre las sorpresas de la moda, presentando a Josemi Sagaste, el virtuoso del saxo, vestido con falda. “A veces las mujeres llevan pantalones y los hombres, pollera”, comentó entre risas, mientras el público disfrutaba de un solo de saxo que provocó la euforia de los asistentes.

De bombín blanco a frac Azul: un cambio de look y ritmos

A lo largo de la noche, Sabina deslumbró con varios cambios de atuendo. De su bombín blanco pasó al negro, luego se puso una camisa negra y, finalmente, apareció con un frac azul para continuar su actuación. Los asistentes vivieron un recital lleno de giros musicales y momentos de profunda conexión emocional con el artista.

Algunos de los momentos más emotivos llegaron con canciones como ‘Magdalena’, ‘El bulevar de los sueños rotos’, dedicada a su amiga Chavela Vargas, y ‘Con la frente marchita’, que hizo estallar de emoción al público con guiños a la avenida Corrientes y el barrio de San Telmo, íconos de la ciudad.

Sabina concluyó su espectáculo con el tema ‘Princesa’, que sonó con un ritmo más roquero y acelerado que el tradicional. El público, conocedor de cada palabra, la cantó con fervor, sellando una noche que duró dos horas y en la que se interpretaron 21 canciones, algunas de las cuales fueron interpretadas por miembros de su banda mientras el cantante tomaba respiros.

Un último concierto que cerrará una gira memorables

El viernes 19 de abril será el último concierto de Sabina en Buenos Aires, en lo que marcará el cierre de una etapa para el artista, quien se ha referido a la ciudad argentina como su segunda casa. A lo largo de la gira “Hola y Adiós”, Buenos Aires ha sido el escenario que más veces ha acogido al artista, y el cariño mutuo entre el trovador español y su público argentino ha quedado, una vez más, más que demostrado.

Con la despedida de Joaquín Sabina de los escenarios, los seguidores argentinos seguirán cantando sus canciones, mientras se prepara para continuar con la gira en España.