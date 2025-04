Jennifer López protagonizará un thriller psicológico para Netflix dirigido por Robert Zemeckis

La diva del Bronx se une al legendario cineasta de Forrest Gump en la adaptación de la novela The Last Mrs. Parrish, una historia llena de engaños, secretos y ambición.

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La estrella global Jennifer López y el icónico director Robert Zemeckis (Forrest Gump, Back to the Future) unirán fuerzas en una nueva producción original de Netflix: la adaptación cinematográfica de la novela bestseller The Last Mrs. Parrish, escrita por Liv Constantine.

Según reveló el medio especializado Deadline, Zemeckis será el encargado de dirigir este emocionante thriller psicológico, mientras que Lopez asumirá el papel protagónico, encarnando a una mujer que hará lo impensable por cambiar su destino.

La trama sigue a una estafadora que, decidida a salir de su vida de escasez, se infiltra en el mundo de la alta sociedad con un único objetivo: seducir al esposo de una adinerada mujer y ocupar su lugar como la nueva señora Parrish. Sin embargo, el plan perfecto comienza a desmoronarse cuando descubre que la vida de su rival esconde secretos mucho más oscuros de lo que jamás imaginó.

El guion será escrito por Andrea Berloff (Straight Outta Compton) y John Gatins, nominado al Óscar por Flight, también dirigida por Zemeckis.

Jennifer López continúa consolidando su relación con Netflix tras sus recientes éxitos The Mother (2023) y Atlas (2024). Este año también presentó en el Festival de Sundance el musical Kiss of the Spider Woman, dirigido por Bill Condon, con estreno en cines previsto para otoño.

Por su parte, Zemeckis estrenó en 2024 la cinta Here, que reunió a parte del elenco de Forrest Gump en una emotiva historia contada desde una única habitación a lo largo de décadas.

Esta nueva colaboración promete ser uno de los proyectos más esperados de la plataforma, combinando el glamour, la tensión y el drama en una historia que mantendrá a la audiencia al borde del asiento.