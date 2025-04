EE.UU. cancela otra subvención a Harvard y exige un registro de estudiantes extranjeros

Repercusiones en la Universidad de Columbia y la posible exención de impuestos

Harvard no es la única universidad que ha sido blanco de críticas. El Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, creado por Trump mediante una orden ejecutiva, también recortó 400 millones de dólares de la financiación de la Universidad de Columbia, que aceptó una serie de requisitos del gobierno para no perder su financiación. Además, según el diario The New York Times, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estaría considerando revocar la exención de impuestos de Harvard, lo que podría intensificar las medidas contra la universidad.