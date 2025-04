Falsos testimonios sobre el colapso del Jet Set: Detenido Rafael Rosario Mota por mentir sobre su participación en el rescate

Santo Domingo– La Policía Nacional ha detenido a Rafael Rosario Mota, conocido como “Foster”, quien había afirmado haber rescatado a doce personas, entre ellas a una presentadora de noticias, tras el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril. Sin embargo, la investigación revela que nunca estuvo en el lugar de la tragedia.

En un comunicado, la Policía informó que el arresto ocurrió cuando Rosario Mota salía de una entrevista en vivo en una plataforma digital, donde volvió a reiterar sus falsos testimonios a cambio de dinero. “Foster” había estado realizando un mediatour con información manipulada y declaraciones completamente inventadas sobre los hechos, asegurando haber sido uno de los héroes en el operativo de rescate.

A lo largo de su relato, Rosario Mota no solo desacreditó la valiosa labor de los socorristas y de los agentes de la Policía Nacional, sino que además incurrió en difamación al afirmar públicamente que los rescatistas actuaron con favoritismo durante el proceso de salvamento. No obstante, las autoridades confirmaron que Mota nunca estuvo presente en la escena del colapso, y que la venda que llevaba en su mano izquierda no estaba relacionada con la tragedia, sino con una herida sufrida el 24 de febrero durante un incidente con un arma de fogueo mientras trabajaba en una empresa de seguridad.

La Policía también destacó que Rosario Mota tiene antecedentes delictivos, incluyendo una orden de arresto pendiente desde mayo de 2022 por amenazas de muerte contra una mujer. Este caso se suma a otros incidentes similares registrados en la última semana, donde otros individuos han sido arrestados por divulgar información falsa o por difundir imágenes de cadáveres, como ocurrió con el fallecimiento del merenguero Rubby Pérez, lo que constituyó una grave falta al respeto de la dignidad humana.

El accidente en la discoteca Jet Set dejó un saldo trágico de 231 muertos, mientras que 189 personas fueron rescatadas con vida, según las cifras oficiales. Las autoridades continúan su investigación y advierten sobre las consecuencias legales de difundir información falsa que desinforman y perjudican a las víctimas y a la sociedad.

