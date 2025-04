Fallece Michelle Trachtenberg, actriz de ‘Buffy, the Vampire Slayer’ y ‘Gossip Girl’ a los 39 años

Nueva York, (EFE).- La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en series icónicas como ‘Buffy, the Vampire Slayer’ y ‘Gossip Girl’, falleció el pasado febrero a los 39 años debido a complicaciones relacionadas con la diabetes, según confirmó la oficina del médico forense de Nueva York (OCME).

Trachtenberg, que residía en un apartamento cerca de Columbus Circle en Nueva York, murió poco tiempo después de haberse sometido a un trasplante de hígado, aunque las razones detrás de la cirugía aún se desconocen. Su familia se había opuesto a la realización de una autopsia en su momento, pero las pruebas toxicológicas proporcionaron más claridad sobre las causas de su fallecimiento.

Michelle Trachtenberg comenzó su carrera actoral desde joven, siendo una estrella infantil en el canal Nickelodeon, con papeles en ‘The Adventures of Pete & Pete’ y la película ‘Harriet the Spy’ en la década de los 90. Su mayor fama llegó en los 2000 cuando se unió al elenco de ‘Buffy the Vampire Slayer’ en la quinta temporada, y también participó en películas populares como ‘EuroTrip’ (2004) y ‘Ice Princess’ (2005), que la hicieron querida por los fanáticos de las generaciones millennial y Z.

Sin embargo, fue su papel como Georgina Sparks en ‘Gossip Girl’ (2008) lo que la consolidó como un ícono de la televisión. El personaje de Georgina, quien sembraba caos y desorden en las vidas de los personajes más privilegiados del Upper East Side, entre ellos interpretados por Blake Lively y Leighton Meester, la convirtió en una de las figuras más recordadas de la serie.

El legado de Michelle Trachtenberg perdurará en la memoria de sus seguidores y la comunidad televisiva.