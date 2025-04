Elianta Quintero se pronuncia tras el arresto de “Foster” por su papel en la tragedia de Jet Set

Santo Domingo. – Tras el arresto de Rafael Rosario Mota, alias “Foster”, quien se hacía pasar por rescatista durante la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, la presentadora venezolana Elianta Quintero finalmente se pronunció para aclarar su versión de los hechos y cerrar este doloroso capítulo en su vida.

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, la comunicadora, quien trabaja para Telemicro, explicó que durante la entrevista de “Foster”, ella asintió con la cabeza porque algunas de las cosas que él mencionó coincidían con lo que ella vivió esa fatídica noche. Sin embargo, fue clara en señalar que no puede confirmar si fue “Foster” quien la rescató de los escombros, ya que muchas otras personas también participaron en su salvamento.

“Lo que viví no fue fácil”, expresó Quintero, quien no ha dejado de agradecer el apoyo de sus seguidores en estos momentos difíciles. Con voz serena, la presentadora enfatizó la importancia de dejar atrás ese tema para poder concentrarse en su recuperación física y emocional. “Quiero cerrar este capítulo y seguir adelante con la fuerza que me da el amor de mi gente”, añadió.

Quintero, quien sigue adelante con la ayuda de su fe y de los que la han apoyado, pidió a sus seguidores poner todo en manos de Dios y subrayó la importancia de centrarse en la sanación.

Este pronunciamiento llega en medio de la continua conmoción por la tragedia en Jet Set, pero la presentadora ha dejado claro que, a pesar de los momentos difíciles, su principal prioridad ahora es su bienestar y el de su familia.