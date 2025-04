Economía en pausa: 0.7% de crecimiento, 100% de preocupación

El IMAE de febrero revela un crecimiento mínimo del 0.7%. Mientras el peso se aprecia levemente, la economía real se frena. ¿Estamos ante una estabilidad real o una ficción monetaria?

Así comenzamos la Semana Santa: con un dato que debería invitar a la reflexión más que a la celebración. Este viernes, justo antes del asueto, se publicó el IMAE de febrero —el principal indicador de la actividad económica nacional— y los resultados no son alentadores. Este editorial no pretende amargarle el inicio de su descanso, pero sí poner los pies sobre la tierra y llamarlo a la reflexión.

En un país acostumbrado a celebrar récords y exhibir logros macroeconómicos como trofeos, hablar de un crecimiento de apenas 0.7% puede parecer herejía. Pero no se trata de opiniones. Se trata de datos. El IMAE —Indicador Mensual de Actividad Económica— es un termómetro que mide cuánto crece o se estanca la economía, mes tras mes. Y los datos de febrero no dan margen a la interpretación optimista: el segundo peor desempeño en ese mes en los últimos 18 años. Solo 2009, con su desplome de -3.5% en plena crisis financiera global, lo supera.

El número no solo es bajo: es minúsculo comparado con el promedio histórico. Apenas una séptima parte del ritmo normal de expansión. Y lo peor no es el dato global. Lo más inquietante está en sus entrañas: sectores clave como minería (-11%), construcción (-8%), zonas francas (-3.5%), comunicaciones y servicios profesionales se fueron a rojo. Más del 80% de las actividades económicas creció menos que en enero. La desaceleración es generalizada.

Y sin embargo, en el mismo país donde la economía pisa el freno, el peso se aprecia. El dólar ha bajado más de un peso desde finales de marzo. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué lógica sostiene una moneda que sube mientras la economía cae?

No es una paradoja. Es una señal de algo más profundo: la estabilidad cambiaria que estamos viendo no es fruto de una economía vigorosa, sino de una intervención técnica —y probablemente costosa— del Banco Central. Una medida necesaria, sí, pero también transitoria. Un respiro que, si no se aprovecha, se convierte en espejismo.

Porque sostener el tipo de cambio con reservas, sin dinamismo real en los sectores que generan divisas, es como intentar apagar un incendio con botellas de agua: al final, se agotan.

El modelo económico dominicano da señales de fatiga. No de colapso, pero sí de agotamiento. Se mantiene por los flujos extraordinarios —remesas, turismo, inversión extranjera— que siguen entrando, aunque con riesgos a la vista. Pero por dentro, el aparato productivo cruje. Y el IMAE lo dice claro.

La narrativa del crecimiento con estabilidad pierde sentido si se basa en sectores como servicios financieros (+8.7%) mientras las actividades que emplean, construyen, producen y exportan están en retroceso. La economía se nos está vaciando por dentro, aunque por fuera aún brille.

Este editorial no es una negación del mérito técnico del Banco Central ni de los logros alcanzados en otros años. Es una advertencia: si no se enfrenta la desaceleración con una visión realista y estratégica, el tipo de cambio volverá a reflejar lo que ahora se está conteniendo a fuerza de voluntad.

No se trata de improvisar. Ni de dramatizar. Se trata de reconocer que los números no mienten. Y que detrás de cada décima de crecimiento perdida hay empleos, salarios, inversión y confianza que también se pierden.

Febrero fue un golpe de realidad. Que sirva para despertar. Porque la economía no necesita maquillaje. Necesita impulso. Y la estabilidad cambiaria, si no se apoya en bases firmes, será solo una foto bonita antes del temblor.