Marc Márquez suma una nueva y laboriosa victoria y consolida el liderato del Mundial

Redacción deportes, (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) sumó una nueva y laboriosa victoria, la nonagésima primera de su carrera deportiva, al ganar este domingo el Gran Premio de Catar de MotoGP en el circuito de Lusail.

Márquez tuvo que emplearse al máximo desde el principio de la carrera para afrontar diversos incidentes, primero un toque con su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y después con la presión del italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y del español Maverick Viñales (KTM RC 16).

No obstante, dio la impresión en todo momento de que Marc Márquez tenía controlada la carrera, a pesar de que ‘Morbido’ llegó a tener más de un segundo de ventaja al frente de la prueba.

Viñales conoció nada más concluir la carrera que había saltado el aviso o ‘advertencia’ de haber excedido el límite de la presión de los neumáticos de su moto, lo que podría acarrear una posterior sanción que le apease del podio.

Marc Márquez no dejó lugar para la duda en la salida, que hizo como una exhalación, pero en la apurada de frenada de final de recta se tocaron los dos hermanos Márquez, Marc y Alex, una situación que aprovechó el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) para situarse primero, con Maverick Viñales (KTM RC 16) en una magnífica cuarta plaza tras una excelente salida.

Morbidelli lideró la primera vuelta con algunos metros de ventaja, por delante de Marc y Alex Márquez y con Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) en la cuarta plaza después de superar a Maverick Viñales, con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) ya en la sexta posición después de haber remontado cinco en apenas una vuelta.

En la segunda vuelta Morbidelli ya contaba con una ventaja de segundo y medio sobre el grupo de los hermanos Márquez, ‘Diggia’, Viñales, Bagnaia, el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) y el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), con el resto del pelotón algo más atrás.

Las diferencias eran tan mínimas que cualquier error se podía pagar muy caro y así fue como en la curva doce de la tercera vuelta Alex Márquez y Fabio di Giannantonio se tocaron y tuvieron que salirse de la pista para evitar la caída, regresando en posiciones más atrasadas, en un incidente en el que el español fue sancionado con una ‘vuelta larga’ de penalización.

En carrera, por delante, ya en la cuarta vuelta, Franco Morbidelli seguía líder y ‘Pecco’ Bagnaia consiguió superar a Marc Márquez para ponerse segundo, aunque el ocho veces campeón del mundo intentó no despegarse de él en ningún momento.

Morbidelli no logró alejarse de sus perseguidores y vuelta tras vuelta fue cediendo décima a décima a sus rivales, entre los que Marc Márquez decidió volver a superar su compañero de equipo Bagnaia en el sexto giro para intentar neutralizar definitivamente la ventaja del italiano de la escudería VR46.

Ese adelantamiento de Marc Márquez dejó entrever que el español había superado la peor fase para él en las carreras, con el depósito de combustible lleno y los neumáticos nuevos, y que a partir de ese momento la situación podía cambiar.

Como Marc Márquez, poco después fue Maverick Viñales quien superó a ‘Pecco’ Bagnaia para ponerse literalmente dentro del rebufo de la moto de Márquez y ambos comenzaron la ‘caza’ de Morbidelli.

A trece vueltas del final y ya encima de Morbidelli, Maverick Viñales logró superar a Marc Márquez para comenzar el ataque al italiano, que había perdido toda la ventaja que había acumulado en las primeras vueltas.

En la apurada de frenada de final de recta Maverick Viñales superó a Franco Morbidelli, al principio de la décima vuelta, el mismo instante que aprovechó Marc Márquez para adelantarle y poco después también lo intentó Bagnaia, pero entre ellos se estableció una espectacular pelea que hizo que ambos quedasen muy despegados de los dos españoles.

Viñales ya estaba líder de la carrera, con Marc Márquez pegado a él y ya el trío formado por Bagnaia, Morbidelli y el francés Johann Zarco a casi nueve décimas de segundo y, a más de un segundo, Fermín Aldeguer, con el resto del grupo algo más atrás, ya encabezado por Alex Márquez, que tuvo que cumplir con su sanción de ‘vuelta larga’.

Por detrás de ellos, el vigente campeón del mundo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), rodaba en la decimoséptima posición cuando cometió un error en el segundo sector del trazado que le hizo rodar por los suelos, aunque aparentemente sin sufrir daños físicos de consideración, pero tuvo que ser atendido por las asistencias médicas en el mismo circuito y de ahí se fue al centro médico para pasar una revisión más extensa con la que descartar posibles lesiones.

A siete vueltas del final los neumáticos comenzaron a pagar el esfuerzo realizado y los errores se prodigaron con mayor asiduidad, uno de los cuales lo aprovechó Marc Márquez para superar a Maverick Viñales, que se ‘coló’ en una curva, y recuperar así el liderato de la carrera, mientras por detrás de ellos Bagnaia intentaba engancharse al de KTM.

Con Marc Márquez nuevamente al frente de la carrera, la situación y, sobre todo el ritmo de carrera, pareció estabilizarse, con un ritmo del ocho veces campeón del mundo que le permitió consolidar la primera posición frente a los ataques de Viñales y un ‘Pecco’ Bagnaia, que tuvo que dar por buena la tercera posición.

Marc Márquez sentenció con cierta facilidad final su tercera victoria de la temporada al protagonizar una serie de vueltas rápidas que le llevaron a distanciarse de todos sus rivales, por lo que tanto Viñales como Bagnaia se tuvieron que conformar con acabar por detrás de él en el podio de Lusail.

La cuarta plaza fue para Morbidelli, por delante de Zarco, Aldeguer, Alex Márquez, Fabio Quartararo, Pedro Acosta y Marco Bezzecchi en las diez primeras posiciones.

El español Joan Mir (Honda RC 213 V), que no pudo disputar la carrera esprint al sufrir una gastroenteritis, intentó acabar la carrera larga, pero tampoco pudo, como Augusto Fernández (Yamaha YZR M 1) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que sufrieron sendas caídas.

Juan Antonio Lladós

