Gónzalez pide a las FF.AA. y a la Policía no intervenir en urnas, al votar en elecciones de Ecuador

Ecuardor. La candidata del correísmo a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía que no intervengan “a favor o en contra” en las urnas y que “se garantice la democracia correctamente”, al votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebra este domingo, y en la que se enfrenta al actual presidente, Daniel Noboa.

“Hago un llamado a la fuerza pública, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, a no intervenir a favor o en contra, sino que se garantice la democracia correctamente. A no intervenir en el conteo de votos en las urnas, sino a estar garantizando la seguridad del pueblo ecuatoriano, que ya no da más”, dijo González en declaraciones a la prensa tras depositar su voto.

La candidata correísta votó pasadas las 9:15 hora local (14:15 GMT) en la unidad educativa Carlos Pomerio Zambrano, en la localidad de Canuto, en la provincia costera de Manabi, una población rural donde González creció.