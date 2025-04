En próximas horas se pasará de fase de salvamento a recuperar cuerpos en Santo Domingo

Santo Domingo,.- El Gobierno dominicano anunció este miércoles que en las próximas horas se pasará de la fase de búsqueda y salvamento a la de recuperación de cuerpos, con lo que se inicia una “nueva etapa” en la zona afectada por la tragedia de la discoteca de Santo Domingo, con más de 120 muertos, “al haber agotado todas las posibilidades razonables de encontrar más sobrevivientes”.

“Conforme a los hallazgos y condiciones observadas por los más de 300 brigadistas que se mantienen activos en el lugar del trágico colapso del centro nocturno Jet Set, se estima que en las próximas dos horas se estará concluyendo la fase correspondiente a búsqueda y salvamento para dar paso a la fase de recuperación de cadáveres”, informa el Ejecutivo en un comunicado.

Destaca que “esta transición no implica el fin de las labores en la zona afectada, sino el cumplimiento de una nueva etapa dentro del protocolo internacionalmente establecido para la gestión de este tipo de emergencias”.

La nota asegura que, “sin detener las labores de rescate”, ahora se entra en una fase distinta, “pero igualmente sensible y crucial: la recuperación de cuerpos humanos con el debido respeto y dignidad que cada víctima merece”.

El gabinete insiste en que este cambio “responde exclusivamente a criterios técnicos y de protección de vidas, y no significa en modo alguno que se está cerrando el caso o disminuyendo la atención a la tragedia”.

Se explica que, tras la fase de recuperación, comenzará la etapa de investigación para esclarecer las causas del colapso del techo de la discoteca, “en estricto cumplimiento del debido proceso”.

El Gobierno destaca el trabajo realizado estos días por los equipos de rescate “sin interrupción, removiendo escombros, asistiendo a los heridos y recuperando personas con vida”.

Algo antes de las 01:00 hora local (05:00 GMT) del martes, el techo de la conocida discoteca Jet Set colapsó mientras actuaba en la sala el merenguero Rubby Pérez, uno de los fallecidos en el accidente, que ha dejado unos 200 heridos y más de 120 muertos según datos oficiales provisionales. EFE

acm/gf/rrt

Relacionado