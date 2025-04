La línea entre el orden y la exclusión

Una respuesta al discurso migratorio del presidente Abinader

En su más reciente alocución, el presidente Luis Abinader ha trazado una línea firme entre el caos y el orden, entre Haití y la República Dominicana, entre lo que se presenta como amenaza y lo que se defiende como nación. Un discurso cuidadosamente armado, cargado de determinación, que busca apaciguar el temor social ante la migración irregular y al mismo tiempo consolidar una imagen de liderazgo inquebrantable.

El diagnóstico presidencial no elude las verdades duras: Haití vive el colapso institucional más profundo de su historia reciente. Su territorio ha sido tomado por bandas armadas, su economía se ha evaporado, su medioambiente agoniza y su gente huye —literalmente— por cualquier rendija. Lo que sí merece atención crítica no es el reconocimiento de esta crisis, sino las formas en que se propone responder a ella.

El presidente anunció quince medidas que, en su conjunto, representan el endurecimiento más sistemático de la política migratoria en décadas. Algunas de ellas, como el aumento de tropas en la frontera, la ampliación del muro y la penalización a empleadores y arrendatarios, pueden entenderse como respuestas dentro del marco soberano de cualquier Estado. Otras, sin embargo, plantean interrogantes de orden constitucional, ético y práctico: ¿puede un país que se precia de democrático repatriar pacientes una vez salgan del quirófano? ¿Es legal condicionar la atención médica a un documento laboral? ¿Se ha evaluado el impacto real que tendría excluir a cientos de miles de trabajadores haitianos de la agricultura, la construcción, el turismo o el mercado informal, sin tener listas alternativas viables?

Este editorial no niega el problema. Ya lo habíamos planteado en La encrucijada dominicana: la migración haitiana ha sido, durante décadas, un parche funcional a un modelo de desarrollo basado en mano de obra barata, informalidad y zonas de penumbra legal. La hipocresía ha sido compartida: gobiernos que miraban hacia otro lado, empresarios que se beneficiaban del desorden, y una comunidad internacional que ha abandonado a Haití sin asumir responsabilidad. El colapso actual era previsible.

Tampoco cuestionamos el derecho —ni el deber— del Estado dominicano de proteger sus fronteras. Lo que sí exigimos es que esa protección no se convierta en un mecanismo de exclusión, criminalización o atropello sistemático a los derechos humanos. La línea entre garantizar el orden y vulnerar la dignidad humana puede ser muy delgada, y en este discurso, en más de un momento, esa línea parece cruzarse.

Hay decisiones anunciadas que requieren un debate amplio, democrático y técnicamente informado: por ejemplo, el protocolo en los hospitales del SNS que obligaría a médicos y enfermeras a actuar como agentes migratorios, o la propuesta de repatriación inmediata tras recibir atención médica. ¿Estamos preparados para eso? ¿Qué riesgos genera en términos de salud pública, diplomacia o cohesión social? ¿No estamos, con estas medidas, empujando aún más a la clandestinidad a poblaciones vulnerables, dificultando su rastreo, atención o eventual regularización?

Nos preocupa también el efecto simbólico del discurso: la construcción de un “otro” como amenaza constante, como invasor silencioso, como carga insoportable. Aun sin decirlo abiertamente, el discurso instala una narrativa que puede ser aprovechada por sectores radicales para justificar actos de discriminación, racismo o violencia. Y eso ya lo hemos vivido.

No todo es negativo. Hay medidas que merecen reconocimiento: el intento de dominicanizar el empleo con mejores salarios en sectores claves; la inclusión de beneficiarios de Supérate en empleos agrícolas y de construcción; el impulso a la mecanización del campo y la industrialización de la construcción; la creación de un observatorio ciudadano con independencia. Pero para que esto funcione, hace falta algo más que decretos y blindados. Hace falta una política migratoria integral, coherente y humana, que distinga entre migración forzada y tráfico de personas, que proponga vías legales y ordenadas de ingreso, que proteja a la niñez, que evite repatriaciones colectivas y que garantice el debido proceso.

Insistimos: el problema no es Haití, sino el modelo. Un modelo que crece sin redistribuir, que se apoya en la informalidad y que externaliza sus contradicciones. Mientras no se transforme ese modelo, los muros no bastarán. Lo hemos dicho antes: ninguna prosperidad es sostenible si descansa sobre la exclusión de los más vulnerables.

El presidente ha hecho parte de su parte: ha asumido un poco del costo político de actuar con firmeza. Ahora nos toca al resto de la sociedad —políticos, empresarios, académicos, iglesias, medios— decidir si acompañamos esa firmeza con sensatez, legalidad y humanidad. Porque la historia juzgará no solo cuán alto fue el muro, sino cuán justo fue el país que lo construyó.