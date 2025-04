Rafael Alburquerque: “Si no se llegó a un acuerdo, no toquemos la cesantía”

El ex vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, consideró que se debe seguir negociando cualquier otro acuerdo con miras a reformar el Código de Trabajo de la República Dominicana, pero si no se llegó a un consenso con la cesantía no debe ser tocada.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, asegura que siempre será perfectible y mejorable la legislación laboral.

“Ese acuerdo puede ser mejorado, en el sentido de que a esos aspectos en que se llegaron, poder hacer alguna variante, pero aquellos aspectos, como la cesantía, en la que no hubo acuerdo, es mejor no tocarlo”, subrayó.

Recordó que el Código de Trabajo de 1992 fue la obra de un diálogo tripartito y la concertación, y la reforma sometida actualmente es también el resultado de un nuevo acuerdo, que debe ser respetado.

“Si no se llegó a un acuerdo con la cesantía, no toquemos la cesantía, ahora los legisladores pueden trabajar en ese acuerdo, mejorar ese acuerdo si se quiere, pero de ninguna manera tocar aspectos que no fueron incluidos en esa reforma”, agregó.

Alburquerque dijo que si los empresarios entienden que hay que modificar la cesantía, deben solicitar que el diálogo continúe y que sea convocado por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares.

El jurisconsulto sostiene que de esta manera continúa el diálogo donde se pueden incluir aquellos temas en que no pudo conseguirse el consenso en la ronda de casi dos años que culminó con el proyecto que el presidente Luis Abinader sometió al Senado de la República.

Considera que en materia laboral el diálogo entre empresarios y trabajadores debe ser permanente, con el objetivo de tratar que legislación laboral se adapte a las necesidades económicas, de desarrollo del país y a las aspiraciones de ambas partes.

Advirtió que en el acuerdo se estableció que las empresas pueden fijar jornadas laborales de 12 horas al día, lo cual calificó como inaudito y totalmente excesivo en pleno siglo XXI.

Observó que en Europa la jornada es inferior a 40 horas y el país tenía una tanda.

Manifestó que la jornada ordinaria de ocho horas de trabajos al día, no se puede extender a doce, porque afecta la salud mental y física de un trabajador.

Afirma que Leonel Fernández es un candidato de lujo para el 28

El ex vicepresidente de la República y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, doctor Rafael Alburquerque, afirmó que el expresidente Leonel Fernández será un candidato de lujo en las elecciones del 2028.

Consideró que se están presentando situaciones difíciles y turbulentas y para el 28 se necesitará un capitán de la nave con experiencia, que conduzca al país por un puerto seguro y que pueda sortear esas tempestades.

Entiende que al país le esperan épocas difíciles y por eso surge la necesidad de un Leonel Fernández, con toda la experiencia acumulada como académico, intelectual y político.

“Todo el país lo conoce, un candidato de lujo, fue un presidente de lujo y será un candidato de lujo, una persona capacitada, preparada, de experiencia, estudioso como el que más y que conoce, precisamente, en esta época difícil”, agregó.

Estima que para el 14 de julio, la FP dará a conocer al país la dirección nacional, a la cual le corresponderá seleccionar entres sus miembros, a los integrantes de la dirección política.

Alburquerque aseguró que no hay divergencias en la organización opositora por las aspiraciones a la secretaría general del partido.

Sostuvo que en un congreso elector se elegirá toda la directiva del partido, las direcciones municipales, intermedias y provinciales y la Dirección Central.

Indicó que hay un gran movimiento interno en la FP, donde muchas aspiraciones las direcciones provinciales y las centrales

Recalcó que no hay divergencias en torno al futuro secretario general, donde hay dirigentes que aspiran y ve esto como lógico.

“Definitivamente, eso no va a provocar ningún problema interno en el partido, se está manejando y las mismas compañeras y compañeros candidatos, con mucha altura en sus propias campañas internas”, adujo.