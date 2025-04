Yandel lanza el primer álbum de reguetón grabado en vivo junto a una orquesta sinfónica

San Juan.- El veterano reguetonero puertorriqueño Yandel presentó este jueves ‘Yandel Sinfónico’, el primer álbum grabado en vivo que fusiona completamente temas urbanos con una orquesta sinfónica “sin cambiarle la esencia al reguetón”, según aseguró a EFE el artista.

El génesis de la producción surgió luego de que Yandel protagonizara en octubre del año pasado un espectáculo en Miami (Estados Unidos) en el que interpretó temas suyos junto a la Orquesta Sinfónica y Coral de la Universidad Internacional de Florida.

Fue tal el éxito de la presentación que Warner Music -disquera productora de Yandel- le pidió en diciembre que hiciera una producción e interpretara algunos de sus temas más conocidos junto a la mencionada orquesta.

“¿Por qué voy a decir que no? Me tomé el atrevimiento de cómo sonaría. Y lo que hice fue buscarle más ese sonido, esa energía que me caracteriza en mis temas sin cambiarle la esencia al reguetón y que no sonara aburrido”, sostuvo Llandel Veguilla, nombre de pila del artista.

Llevar el reguetón “a otro nivel”

Tras interpretar 47 canciones, Yandel eligió 29 piezas para el disco, provocando una experiencia “única”, admitió el artista, pues sintió que llevó “la música a otro nivel”.

“El sonido es otra cosa, todos esos instrumentos tocando a la misma vez”, resaltó sobre la experiencia de cantar frente a una orquesta de 70 músicos siguiendo su música y “con los acordes del ritmo original”.

El cantante, conocido por formar parte hasta 2023 del famoso dúo de reguetón Wisin & Yandel, también quiso con la producción intentar cambiar la perspectiva de que la música urbana puede integrarse con la clásica y viceversa.

Fue entonces que se dio a la tarea de indagar en su catálogo de canciones aquellas que tuviesen un toque musical de orquesta y escoger las indicadas para el álbum.

Así, el veterano artista urbano incluyó en el disco temas como ‘Nunca me olvides’, ‘Abusadora’, ‘Teléfono’, ‘Encantadora’, ‘Mayor que yo’, ‘Noche de entierro’, ‘Te suelto el pelo’ o ‘En la disco bailoteo’.

El reguetón y el sonido sinfónico

El nuevo disco de Yandel es el primero en el género urbano en ser grabado en su totalidad con una orquesta sinfónica, aunque no es la primera vez que un reguetonero trabaja un tema fusionando lo urbano con lo sinfónico.

En el año 2008, Don Omar ofreció en el Coliseo de Puerto Rico el concierto ‘Don Omar Sinfónico’ y, un año después, Tempo grabó el tema ‘Porque soy Tempo’ con la Orquesta Sinfónica de Londres para su disco ‘Free Tempo’ (2009), mientras estaba todavía en prisión por narcotráfico.

También Daddy Yankee grabó en 2017 el sencillo ‘Yo contra ti’ con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en apoyo a la Fundación Susan G. Komen, que recauda fondos para ayudar a mujeres diagnosticadas con cáncer de seno.

El objetivo que tenía planificado Yandel con su nuevo disco era que la música interpretada por la orquesta “sonara similar al ritmo” original que crearon los productores musicales en su momento.

Prepara una gira sinfónica

Para llevar este espectáculo a más salas, Yandel hará este año una gira de conciertos con las orquestas sinfónicas de los países que visitará.

“Yo quiero que la gente entienda el concepto. La gente cree que voy a estar sentado y que la música va a estar bien tranquila. Es todo lo contrario, puro ‘party’, a otro nivel”, aseguró.

La gira arrancará el 10 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico, donde Yandel actuará junto a la Orquesta Sinfónica de la isla.

Tras esta presentación, continuará entre el 30 de mayo y el 8 de junio en el Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht en Miami, el Centro de Artes Escénicas Dr. Phillips en Orlando, el SummerStage Central Park en Nueva York y El Auditorio en Chicago.