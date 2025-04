Ni libre comercio ni soberanía: zonas francas, dólares caros y el espejismo que se rompió

Editorial

A pocas horas de Donald Trump sentarse en la Oficina Oval dijo: “Estados Unidos no necesita a América Latina; es América Latina la que necesita a Estados Unidos”.

Aquello no fue un exabrupto más. Fue doctrina. Y hoy, en su segundo mandato, la acaba de traducir en realidad: aranceles para todos.

Un 10% a todas las importaciones, incluyendo las que provengan de la República Dominicana. Es decir, los productos dominicanos que se exportan a EE. UU. pagarán un 10% adicional al llegar a territorio estadounidense.

Más que una medida económica, es una señal política. Trump no cree en reglas compartidas ni en tratados multilaterales: cree en la fuerza. Y frente a eso, la pregunta es inevitable: ¿puede un país pequeño seguir basando su modelo económico en la buena voluntad de un bully?

La respuesta se vuelve urgente cuando observamos el impacto concreto de esta nueva guerra comercial. En 2024, las exportaciones dominicanas de bienes alcanzaron los US$12,925 millones, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior. De ese total, US$8,607 millones provinieron de zonas francas —más del doble que las exportaciones bajo régimen nacional— lo que evidencia nuestra creciente dependencia de este sector. Un sector que, ahora, verá cómo sus productos llegan más caros a su principal destino: Estados Unidos.

El golpe no es menor. Desde textiles hasta dispositivos médicos, las zonas francas dominicanas han sido diseñadas para competir en precio. Un arancel del 10% aplicado en aduana reduce su atractivo, encarece sus bienes y abre la puerta a que compradores estadounidenses opten por otros proveedores. Eso, en términos sencillos, significa menos exportaciones. Y menos exportaciones se traducen, inevitablemente, en menos dólares entrando al país.

Pero el impacto no termina ahí. Menos dólares en circulación en una economía que importa mucho y debe pagar su deuda externa en moneda dura implica una consecuencia predecible: presión sobre el tipo de cambio.

La evidencia ya está a la vista. Al iniciar el año 2025, el tipo de cambio era de RD$60.89 por dólar. Al cierre de marzo, ya había alcanzado RD$63.23, acumulando una depreciación de RD$2.34 en solo tres meses. Si este ritmo continúa, podríamos cerrar el año con una tasa de RD$70.38 por US$1, un salto significativo que encarecería aún más los productos importados, afectando los precios internos y el poder adquisitivo de la población.

Y la tendencia se agrava cuando se incorporan los compromisos de deuda externa: entre 2024 y 2028, la República Dominicana deberá hacer frente a vencimientos por más de US$10,172 millones. Aun contando con reservas internacionales por US$14,000 millones, las proyecciones son alarmantes. Si tuviéramos que cubrir toda esa deuda con reservas, el tipo de cambio podría dispararse hasta RD$75.75 por dólar en 2028. Incluso con una cobertura parcial del 25%, la tasa alcanzaría los RD$71.72. No es una especulación: es una alerta basada en datos.

Y si alguien duda de la arbitrariedad de estos aranceles, basta con aplicar su propia lógica contra sí mismos. Según explicó el economista Jaime Aristy Escuder, la administración Trump había justificado sus aranceles recíprocos con base en el “déficit comercial” de EE. UU. frente a cada país. La fórmula era sencilla (y simplista): calcular la razón entre el déficit comercial y las importaciones desde ese país, y aplicar la mitad como arancel. Pero en el caso de República Dominicana, ocurre lo contrario: EE. UU. tiene un superávit comercial de más de US$5,263 millones. Es decir, vende mucho más a RD de lo que le compra. Si se aplicara la misma lógica, en vez de un arancel del 10%, a RD habría que otorgarle un subsidio del 34.5% por haberle generado tal superávit a Estados Unidos.

El problema, como bien señala Aristy Escuder, es que esta política no tiene coherencia estructural ni base multilateral: es una herramienta política de presión, no una medida de equilibrio económico. Un instrumento de poder disfrazado de reciprocidad. Y en ese juego de intereses, los países pequeños como el nuestro —que exportan dependencia y no soberanía— están siempre en desventaja.

En ese contexto, los aranceles de Trump no son un simple dolor de cabeza para el sector exportador: son un catalizador de vulnerabilidades estructurales. Revelan la fragilidad de un modelo económico que ha celebrado cifras récord sin preguntarse si ese crecimiento era sostenible o soberano. La República Dominicana ha apostado durante décadas a un modelo de integración comercial desigual, donde el país ofrece mano de obra barata, beneficios fiscales y estabilidad política, mientras el capital extranjero se lleva el grueso de las ganancias. Las zonas francas son el ejemplo más nítido de esa lógica. Han generado empleo, sí, pero también dependencia.

Frente a este nuevo escenario, urge replantear el modelo. No se trata de cerrar la economía ni de demonizar el comercio, sino de construir capacidad productiva interna, impulsar la industrialización nacional, y apostar por mayor diversificación de socios comerciales. Es momento de preguntarnos: ¿por qué las exportaciones de bienes fuera del régimen de zonas francas (que incluyen minería, agroindustria, manufactura nacional) apenas alcanzaron los US$3,997 millones en 2024? ¿Por qué crecen más lentamente? ¿Por qué no reciben el mismo nivel de apoyo institucional y logístico?

La respuesta está en el diseño del modelo: se privilegia lo externo, lo temporal, lo flexible para el capital, pero no necesariamente lo estratégico para el país. Esa es la trampa del modelo actual. Celebramos récords de exportación sin preguntarnos quién se queda con el beneficio neto. Aplaudimos la entrada de divisas sin cuestionar cuán vulnerables son esas fuentes ante los vaivenes políticos de un líder extranjero que no cree en el multilateralismo. Es hora de sincerarnos: ni libre comercio ni soberanía. Lo que tenemos es una dependencia disfrazada de éxito.

Y en política exterior, también es hora de dejar la ingenuidad. Con Trump no se negocia en igualdad: se impone. Si la República Dominicana sigue esperando benevolencia de un líder que desprecia a América Latina, está condenada al chantaje económico constante. Hace falta una política exterior firme, proactiva, con capacidad de articular alianzas regionales, de apelar a mecanismos de solución de controversias del DR-CAFTA, y de hablar con claridad y dignidad. No basta con reaccionar: hay que anticiparse.

Este arancel del 10% debe ser un punto de inflexión. No solo en nuestra estrategia comercial, sino en nuestra visión de desarrollo. Debe impulsarnos a fortalecer nuestra producción local, a invertir en tecnología y valor agregado, a formar una nueva generación de empresarios y técnicos orientados a la innovación. Pero también a repensar qué tipo de país queremos ser: ¿una maquila con bandera o una nación que apuesta por su soberanía productiva? Porque cuando el norte aprieta —y ahora aprieta fuerte— el sur tambalea. Pero no tiene por qué ser así. Si aprendemos la lección y actuamos con visión, esta crisis puede ser también una oportunidad para emanciparnos de una dependencia que ya es demasiado costosa.